‘단군신화’ 연구하며 韓서 40년간 살아온 佛사업가가 본 한국은? [전승훈 기자의 아트로드]

자신이 운영하는 남산 시가클럽에서 만난 피에르 코엔아크닌씨. 올해 4월을 넘기면서 한국생활 만 40년을 기록했다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

피에르 코엔아크닌씨의 여권 비자 사진.



1981년 4월27일 첫 입국 당시의 여권. 이십대의 청춘은 이제 육십을 훨씬 넘겼다. 피에르 코엔아크닌씨 제공







남산 중턱에 자리잡은 그의 시가클럽 테라스에서 지인과 통화하는 피에르씨. 이훈구 기자 ufo@donga.com

시가바 안의 소품들. 모두 쿠바에서 들여왔다. 이훈구 기자 ufo@donga.com









2017년 이스라엘에서 열린 세계유대인올림픽에 유일한 ‘한국 유대인 대표선수’로 대형 태극기를 들고 입장한 피에르씨. 그는 한국인보다 더 한국적이다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

남산소월길 중턱에 위치한 시가클럽. 이훈구 기자 ufo@donga.com



쿠바산 시가와 프랑스 내츄럴와인에 걸맞게 실내분위기가 이국적이다. 이훈구 기자 ufo@donga.com