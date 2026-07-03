농협, 양파 소비촉진 캠페인… 실시간 방송 500박스 완판

농협중앙회와 고향주부모임중앙회가 양파 가격 하락으로 어려움을 겪는 재배농가를 지원하기 위해 소비촉진 캠페인을 진행했다.
농협은 지난 2일 경남 창원시 남창원농협 유통센터에서 농심천심 양파 소비촉진 캠페인을 열고 양파 소비 확대와 고향사랑기부제 홍보 활동을 펼쳤다고 밝혔다. 행사에는 강호동 농협중앙회장과 고향주부모임 임원진, 지역 농축협 조합장 등 50여 명이 참석했다.
행사에서는 방문 고객에게 양파 1.5㎏을 증정하는 소비촉진 행사를 비롯해 취약계층을 위한 양파와 농산물 꾸러미 기탁, 고향사랑기부제 홍보 등이 함께 진행됐다.
강 회장은 라이브커머스 방송에 직접 출연해 국산 햇양파 소비 확대를 독려했다. 농협몰(NH싱씽몰)과 네이버 라이브쇼핑을 통해 1시간 동안 진행된 방송에는 약 5만4000명이 접속, 준비한 5㎏ 양파 500박스가 모두 판매됐다.
농협은 앞으로도 국산 농산물 소비 촉진과 농가 소득 안정, 고향사랑기부제 활성화를 위한 다양한 상생 프로그램을 지속 추진할 계획이다.
강호동 농협중앙회장은 “이번 행사가 우리 농업·농촌의 가치를 알리고 국산 농산물 소비 확대의 계기가 되길 바란다”며 “농협은 앞으로도 농업인과 소비자가 함께 상생할 수 있는 소비촉진 활동을 지속 확대해 농업·농촌의 지속가능한 발전을 뒷받침하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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