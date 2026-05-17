출근 않고 북한산 오른뒤 실종된 50대… 28일 만에 숨진채 발견

17일 서울 송파경찰서 등에 따르면 15일 경기 고양시 덕양구 북한산 노적봉(해발 716ｍ) 하단에서 여성의 시신이 발견됐다. 경찰이 신원을 확인한 결과 숨진 여성은 지난달 17일 실종 신고가 접수된 김모 씨(52)였다.
김 씨의 남편은 지난달 17일 오전 9시경 김 씨의 직장에서 “김 씨가 출근하지 않았다”는 연락을 받고 아내의 행방을 뒤쫓다가 같은 날 오전 11시 반경 경찰에 실종 신고를 했다. 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 등을 추적한 결과, 김 씨는 실종 당일 광진구 지하철 2호선 강변역 인근까지 자전거를 타고 이동한 뒤에 지하철을 타고 강북구 북한산으로 향했다. 북한산국립공원 CCTV에 김 씨가 도선사에서 용암문 방향으로 오르는 모습이 포착된 것이 그의 마지막 행적이었다. 김 씨의 마지막 모습이 포착된 코스는 북한산 정상인 백운대(해발 836ｍ)까지 2시간 이내로 도착할 수 있는 최단 코스라 평소 등산객들이 즐겨 찾는 것으로 알려졌다.
경찰은 김 씨의 사망과 관련해 현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 판단하고 있다. 경찰은 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 김 씨의 시신에 대한 부검을 의뢰했다.
댓글 0