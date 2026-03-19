서울은 1박 200만원, 제주는 부활? K-호텔의 미래 전망[딥다이브]

크게보기 서울을 찾는 관광객들이 갈수록 늘어나는데, 이들이 묵을 호텔은 턱없이 모자라다. 이런 공급 부족 현상이 계속되면서 앞으로 5년 이상 서울 호텔의 대호황기가 펼쳐질 전망이다. 뉴스1

21일 BTS 컴백 공연이 열리는 서울 광화문에 무려 26만명이 집결한다죠. 덕분에 서울 호텔들이 특수를 누립니다. 광화문 주변 호텔은 일찌감치 방이 동났고, 강남·잠실권 호텔까지 예약률이 치솟았죠.이런라는 걸 아시나요. 요즘 ‘호텔을 개발하고 싶다’는 문의가 이곳으로 밀려들고 있다는데요. 쿠시먼앤드웨이크필드에서 호텔 개발과 매각에 관한 컨설팅을 담당하는 호스피탈리티 자문서비스팀을 16일 만났습니다. 민병은 팀장의 인터뷰 답변을 중심으로을 들여다봅니다.

방이 모자라다, 호텔을 짓자!

“저희가 2024년부터 공급 부족을 얘기했어요. 일단 서울에 (호텔을 개발할) 땅이 없고요.인데, 코로나 이후 자재 원가가 확 올라서 공사비가 너무 비싸졌죠.또 숙박 수요라는 게 일정치가 않거든요. 과거 사드(THAAD) 여파가 있었고, 갑자기 코로나도 왔고요. 호텔 시장은 수급 불균형이 아니었던 때가 없긴 한데, 그게 호텔 개발의 큰 허들로 작용했어요.”

크게보기 쿠시먼앤드웨이크필드의 호스피탈리티 자문서비스팀은 2년 전 공식 론칭했다. 호스피탈리티(Hospitality), 즉 환대산업에 해당하는 호텔, 리조트, 레지던스 등과 관련한 부동산 솔루션을 전담한다. 왼쪽부터 정다정 차장, 민병은 팀장, 이수민 과장, 김희섭 부장. 이 중 민 팀장을 포함한 세명이 호텔경영학과를 졸업한 호텔리어 출신이다. 쿠시먼앤드웨이크필드 제공

까지요. 지난해부터 서울 호텔의 매입·매각이 활발했는데, 올해 안에 우량자산은 손바뀜이 다 이뤄질 거고요. 요즘엔 호텔 개발 검토에 대한 문의가 드라마틱하게 많아졌어요. 살 만한 좋은 호텔 물건을 찾기 어려워지자, 아예 새로 지어야겠다고 나서는 거죠.”바꾸는 거죠. 요즘엔 투자자들이 오피스 쪽은 투자를 주저하고, 호텔이어야 투자나 대출이 잘 이뤄지거든요. 하지만 리스크가 큽니다. 개발 기간이 5년은 걸리니까요.”

영화관을 호텔로 바꿀 수 있나요? NO!

기존 오피스 건물을 호텔로 전환한다는 건 생각보다 어려운 일이다. 많은 경우엔 골조만 남기고 부순 뒤 다시 지어야만 가능한데, 이 경우 완전히 새로 짓는 것과 별반 차이가 없게 된다. 게티이미지

“그 건물 상태에 따라 굉장히 다릅니다. 만약하죠. 화장실도 층마다 하나만 있는데, 호텔은 방마다 있어야 하고요. 엘리베이터 대수도 늘려야 해요.”이게 사이즈가 나올지, 안 나올지.”“많아요. 검토했던 건 중 건물 상층부의는 게 있었어요. 영화관이 크니까, 그걸 여러 층으로 나누고 객실로 만들면 될 것 같다고 본 건데요. 저희가 물어봤죠.“그러면 결론이 이렇게 되죠. ‘다 부수고 다시 지어야 합니다.’ 저희는 건축적으로 (호텔 전환을) 받아줄 수 있느냐, 소방 같은 안전규정에 부합하느냐를 따진 다음, 지하실에 가봐요. 소방펌프, 부스터 펌프, 보일러, 물탱크 같은 모든 설비를 전부 바꿔야 하거든요. 그대로 둘 수 있는 게 하나도 없죠.이었어요.”

해외 호텔 브랜드를 유치하는 방법

크게보기 일본 3대 캡슐호텔 브랜드인 퍼스트 캐빈이 하와이에서 운영 중인 캡슐호텔의 모습. 퍼스트 캐빈 제공

“눈스퀘어 7층은 2년 반 정도 공실이었어요. 임대인이 이걸 뭘로 쓸지 고민하다가 저희랑 얘기하면서 숙박시설이 좋겠다고 봤고요. 빠른 실행을 위해 일반 관광호텔이 아닌 캡슐호텔을 권해드렸죠. 다만 눈스퀘어는 명동을 상징하는 곳이잖아요. 안전과 소방 규정은 맥시멈 레벨로 지켜야 한다고 봤어요. ”이에요. 하지만 개인 사업자는 눈스퀘어의 격에 맞는 임차인이 되긴 어렵다고 봤고요. 시스템이 잘 구축된 글로벌 브랜드를 유치하기 위해 일본으로 겁 없이 나갔죠.”“사전 시뮬레이션 자료를 가지고 먼저 일본 브랜드와 비디오콜을 했는데요. 마침 도쿄나 오사카 캡슐호텔 시장이 포화상태가 되면서 해외 진출을 모색 중인 상황이라 기류가 좋았어요. 하와이에 이어 베트남과 인도네시아 진출을 검토 중이었는데, 저희가 ‘서울로 먼저 들어오시라’고 얘기했죠.이후 제가 직접 일본에 가서 퍼스트 캐빈의 모회사 회장님을 만났는데요. 여기 두 분(정다정 차장, 이수민 과장)은을 했어요. ‘여기가 명동 거리, 눈스퀘어 앞입니다. 1층에서 지금 올라갑니다’라면서요. 그게 회장님의 마음을 건드렸죠.”

서울도 ‘1박 200만원’ 시대 온다

크게보기 2023년 도쿄역 인근에 개장한 불가리 호텔 도쿄는 1박 평균 요금이 200만원을 훌쩍 넘기는 럭셔리 호텔이다. 서울엔 아직 그 정도로 비싼 럭셔리 호텔은 없다. 불가리 호텔 제공

크게보기 서울 광화문에 있는 포시즌스 호텔 서울. 2015년에 문을 열었다. 포시즌스 제공

“그렇죠. 더 나은 객실가격을 받게 되면 그만큼 임대료도 올려받거든요. 저희가 예측하기로가 나요.”“주택시장에서 입지에 따른 가격 차이가 유지되는 것과 비슷해요. 명동 안에서도 3성급과 4성급의 위계는 늘 유지되고요. 또가 있습니다. 한 4~5만원 차이가 나죠.”.”“많이 저평가돼 있죠. 도쿄 긴자에서 하룻밤 묵는 것과 명동에서 자는 것, 얼마나 차이 날 거 같나요?”됩니다. 그만큼 서울이 저평가 돼있으니, 수요와 공급 논리에 따라 (객실료가) 올라갈 거고요. 또 호텔은 ‘브랜드가 곧 가격’이거든요. 한국에선 포시즌스가 마지막으로 들어온(2015년 오픈) 최고 등급의 호텔 브랜드이고, 지난해 ADR이 80만원 정도인데요. 이제거예요.”“예정된 건 아만, 만다린 오리엔탈이 있고, 리츠칼튼도 다시 들어오죠. 그리고그동안 호텔 자산을 개발하는 데 드는 원가가 올랐으니까요.”“아만(AMAN) 서울(청담동 옛 프리마호텔을 재개발)이 오픈하면싶어요. 도쿄의 포시즌스나 불가리가 이미 다 200만원이 넘거든요.”“다만 그들이 예측한 오픈 시점은 2030년 즈음입니다. 그러니까 한국의 ‘초럭셔리 호텔 전성시대’는 우리가 5년 이내에 볼 수 있는 현상은 아니고요. 또 현재는하죠. 사실 한두 개만 완공돼도 성공이에요.”

2~3년 뒤엔 제주가 다시 뜬다?

크게보기 지난 2월 매화꽃이 핀 제주도 서귀포시 모습. 대호황인 서울 호텔과 달리 제주 호텔시장은 여전히 찬바람이 불고 있다. 뉴시스

“코로나가 끝나고 해외 여행을 많이 가면서 직격탄 맞은 게 제주였죠. 그런데 저는해요. 일단 지난해 시작된 중국 단체 관광객 비자면제 프로그램으로 중국인 관광객이 늘어났고요. 국내 관광객도 다시 올 겁니다.”이거든요. 해외 여행할 건 거의 다 했으니까, 다시 ‘제주도 가서 노는 게 편하다’며 돌아오는 게 자연스러운 현상이죠. 그래서 제주에 호텔이나 리조트를 소유한 법인들은 지금이 수선 타이밍이라고 보고 있어요. 2~3년 뒤에 손님맞이를 제대로 할 준비를 하는 거죠.사실 저희 팀의예요. 지금은 서울과 지방의 양극화가 너무 심하잖아요. 지방자치단체는 다들 호텔을 유치하고 싶어하는데, 민간 시장이 반응하지 않아서 어렵죠. 그 중간 연결고리를 만드는 역할을 하고 싶어요. 만약 지방사업을 성공궤도에 올릴 수 있다면, 그게 서울 호텔 10개를 한 것보다 더 큰 가치가 있을 겁니다. 진짜 호스피탈리티 실력자라는 걸 보여줄 수 있죠.” By.딥다이브