재수학원 알아보던 고3, ‘고난도 1440도’ 네바퀴 돌며 날았다

[26 밀라노 겨울올림픽]
유승은, 스노보드 빅에어 한국 첫 銅
“다칠라” 아빠도 말린 아찔한 기술… 복사뼈 골절-손목 철심 박고도 연습
에어매트서도 못하다 실전서 성공… “엄마 아빠한테 짜증 많이 내 미안”
“어, 승은이다!”
2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 스노보드 여자 빅에어 예선이 열린 8일(현지 시간) 저녁. 올림픽 데뷔전을 치르는 막내딸 유승은(18)을 응원하려고 이탈리아 리비뇨 스노파크까지 날아온 어머니 이희정 씨(47)는 수백 m는 떨어진 거리에서도 점프대에서 도약한 딸을 한눈에 알아봤다.
‘이렇게 먼 거리에서 어떻게 딸을 알아보냐’고 묻자 이 씨는 “승은이만 보드가 옛날 거거든요”라며 웃었다. 대부분의 스노보더는 기능 차이가 크게 없더라도 신제품을 선호한다. 빅에어 같은 스노보드 프리스타일 선수들은 폼에 살고 폼에 죽는 일명 ‘폼생폼사’ 정신으로 무장하고 있기 때문. 프리스타일 선수들이 ‘쫄쫄이’ 대신 펑퍼짐한 ‘힙합 스타일’을 고수하는 것도 마찬가지 이유다. 쫄쫄이 유니폼을 입으면 공기저항을 줄여 비거리와 회전수를 늘릴 수 있지만 ‘스타일’이 구겨지는 건 참을 수 없다.
이런 종목에서 ‘이월상품’을 타고 연기하는 선수는 거의 없다. 하지만 유승은은 “아무 상관없다”며 2024∼2025시즌에 나온 재고 보드를 타고 올림픽 무대에 나섰다. 그리고 한국 시간으로 10일 열린 결선에서 합계 171.00점으로 동메달을 목에 걸었다. 한국 스노보드 선수가 공중 연기로 순위를 가리는 프리스타일(빅에어, 슬로프스타일, 하프파이프) 종목에서 따낸 첫 올림픽 메달이다. 금메달은 179.00점을 받은 무라세 고코모(일본)가, 은메달은 172.25점의 조이 새도스키시넛(뉴질랜드)이 차지했다.
유승은은 1차 시기 때 가장 자신 있는 기술인 ‘백사이드 1440’(4회전)을 성공시키며 87.75점을 받았다. 등을 지고 도약해 공중에서 네 바퀴를 도는 기술이다. 2차 시기에는 ‘프런트사이드 1440’도 성공했다. 앞을 보고 도약해 공중에서 네 바퀴를 도는 프런트사이드 1440은 푹신한 에어매트 위에서 시도했을 때도 성공률이 높지 않았을 정도로 완성도가 낮았다. 유승은의 아버지는 딸이 출국할 때 “다칠 수 있으니 프런트사이드 1440은 절대 하지 말고 1260(3.5회전)까지만 하라”고 당부했다.
하지만 유승은은 이번 대회 공식 연습 기간에도 한 번도 성공하지 못했던 이 기술을 실전에서 성공시키며 꿈에 그리던 올림픽 메달을 차지했다. 이 기술을 성공한 순간 유승은은 보드를 내팽개치며 끓어오르는 기쁨을 온몸으로 표현했다.
유승은은 “지난 1년 동안 정말 힘들어서 엄마, 아빠한테 화를 너무 냈고 짜증도 많이 내 미안했다”면서 “한국도 스노보드 잘 탄다는 걸 보여줄 수 있어 영광”이라고 말했다. 유승은은 16일 같은 장소에서 열리는 슬로프스타일에서 두 번째 메달에 도전한다.
유승은의 깜짝 동메달은 불과 3개월 전만 해도 상상하기 힘든 일이었다. 당시 어머니 이 씨는 유승은이 다닐 재수학원을 알아보고 있었다. 유승은은 2024년 국제스키·스노보드연맹(FIS) 월드컵 데뷔전에서 예선을 1위로 마쳤다. 그러나 결선에서 복사뼈가 부러지는 큰 부상을 입었다. 1년 넘게 재활을 마치고 지난해 11월 설상 훈련에 복귀하자마자 다시 손목이 부러졌다. 올림픽 출전이 불가능하다고 생각한 유승은이 먼저 이 씨에게 “운동 그만하고 공부를 하겠다”고 했다.
하지만 주변에서는 “손목 부상은 괜찮다”며 유승은을 안심시켰다. 유승은은 손목뼈를 고정하는 철심을 박는 수술을 받았고, 2주 만에 깁스를 하고 대회에 나갔다. 아직도 그때 다친 뼈가 다 붙지 않았다. 그래도 담당 의사는 “신경 쓰지 말라”며 응원했고 유승은은 지난해 12월 FIS 빅에어 월드컵에서 한국 선수로는 처음으로 메달(은)을 따냈다. 유승은은 “힘든 시간을 이겨낸 나 자신이 자랑스럽다”고 했다.
유승은은 대한스키·스노보드협회에서 포상금 1억 원도 받는다. 앞서 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 차지한 김상겸(37)에게는 포상금 2억 원이 돌아간다. 유승은이 슬로프스타일에서 금메달을 따면 3억 원을 추가로 받을 수 있다.
