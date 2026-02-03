2026 밀라노 올림픽 선수촌 첫 공개…아늑한 휴게시설에 로봇팔과 함께하는 핀 교환

3일 미디어에 처음 문을 연 밀라노-코르티나담페초 올림픽 선수촌에 들어서자마자 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원 후보(41)가 식당으로 가는 길목을 막고 서있었다.
밀라노 선수촌과 식당 사이에 있는 오륜기 앞은 선수들의 인증샷 ‘핫플레이스’로 통한다.
원 후보는 선수촌이 처음 문을 연 지난달 30일부터 이곳을 지박령처럼 지키며 유세 활동을 벌이고 있다.
IOC 선수위원 투표권이 올림픽에 참가하는 선수들에게 있기 때문이다.
식당 바로 옆에 선수위원 투표를 할 수 있는 365 애슬리트 센터가 있다.
‘커피의 나라’ 이탈리아답게 선수촌 안에는 에스프레소를 포함해 5종의 커피를 마실 수 있는 ‘커피차’가 상시 준비돼 있다. 모든 메뉴는 ‘디카페인’ 선택이 가능하다.
한국 선수단 숙소는 D동 4층에 있다. 같은 동 5층에는 체외충격파 치료 기계를 포함해 진천선수촌 의무실을 그대로 옮겨온 듯 의무실을 꾸려 선수들의 컨디셔닝을 지원한다.
이수경 선수단장, 김택수 선수촌장도 선수들과 같은 층을 쓴다. 이 단장은 “양옆, 앞방이 다 쇼트트랙 선수들 방이다. 그래서 (소음이 들릴까 봐) 머리도 마음껏 못 말리고 있다”며 웃었다.
한국 선수들은 ‘빙상 강국’인 캐나다( 1~3층), 벨기에(6층), 네덜란드(7층)와 같은 건물을 써 엘리베이터에서 동선이 자주 겹친다.
이날 오전 찾은 트레이닝장에는 한국 쇼트트랙, 스피드스케이팅 선수들과 함께 킴 부탱(32·캐나다) 등도 체력 훈련을 했다.
4층에 있는 선수들 방을 둘러보고 1층으로 내려오자 이날 오전 훈련을 마치고 돌아온 피겨스케이팅 아이스댄스 대표 임해나(22)-권예(25)와 마주쳤다.
1일 도착한 두 선수는 이날이 연습 이틀 차인데 이미 AD카드 목걸이 줄에 핀이 가득했다.
임해나는 “핀을 교환할 수 있는 게임이 있어서 예쁜 핀들을 쉽게 모았다”며 웃었다.
선수촌 중앙에 있는 빌리지 플라자에서는 ‘알리바바 클라우드’에서 만든 ‘로봇손’과 핀을 교환할 수 있다.
안내자가 주는 플라스틱 공을 기계 안에 넣고 로봇에게 바꾸고 싶은 공 색깔을 말하면 로봇이 공을 뽑아준다.
이미 크로스백을 핀으로 가득 채운 미국 피겨스케이팅 여자 싱글 대표 엠버 글렌(27)은 이날 흔치 않은 ‘피자’ 모양 핀을 얻은 뒤 활짝 웃었다.
선수촌은 중앙광장 한가운데에는 따뜻한 휴양지 리조트에서 볼 법한 아늑한 디자인의 ‘릴랙스존’이 있다. 선수들은 이곳에서 싱잉볼(singing bowl) 테라피 명상을 예약할 수 있고 해가 진 오후 6~9시에는 DJ가 음악을 틀어준다.
밀라노=임보미 기자 bom@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0