‘극장 책방’의 현실화…무대 위서 시 읽고 낭송한다

26일 서울 종로구 세종문화회관 대극장에선 조금 특별한 풍경이 펼쳐졌다. 관객들이 객석이 아닌 무대 위에 앉아, 3000석 규모의 객석을 바라보며 시를 읽고 음악을 듣는 이색적인 공연 ‘리딩&리스닝 스테이지’가 열렸다.
무대 한편에는 시집들이 가지런히 놓였다. 박연준 시인의 ‘사랑이 죽었는지 가서 보고 오렴’, 신이인 시인의 ‘나 외계인이 될지도 몰라’ 등 시집 27권이 올해 세종문화회관 공연 27편과 일대일로 짝지어 소개됐다. 90분간 이어진 공연 동안 존 케이지의 ‘풍경 속에서’, 키스 재럿의 ‘쾰른 콘서트’ 같은 음악이 흐르며 무대를 채웠다.
이날 오후 2시 공연에 입장한 관객 60여 명은 서가에서 마음에 드는 시집을 꺼내 자리에 앉았다. 공연 직전까지 사진을 찍던 이들도 이내 휴대전화를 내려놓고 시와 음악에 집중했다. 무릎을 끌어안은 채 조용히 명상하듯 앉아 있는 사람, 시집을 덮고 눈을 감은 채 시구에 머물러 있는 듯한 사람도 눈에 띄었다.
고명재 시인도 연사로 무대에 올라 자신의 시 ‘등’과 ‘노랑’을 낭송했다. 고 시인은 “호주 시드니에서 워킹홀리데이로 일할 때 이만한 대형 극장에서 청소기를 돌린 적이 있다”며 “아무도 없는 새벽, 혼자 무대에 올라섰던 기억이 아직도 선명하다”고 말했다. 그는 “무대라는 열렬한 행위가 끝난 뒤의 텅 빈 공간은, 그 자체로 시를 쓰는 마음과 닮아 있다”고 덧붙였다.
휴가 마지막 날 일정으로 공연장을 찾았다는 이은희 씨(52)는 “세종문화회관의 1년 주요 공연을 연초에 한자리에서 만날 수 있어 좋았다”며 “특히 푸치니 오페라 ‘라 보엠’을 ‘사랑의 시인’ 고명재 시인과 연결한 구성은 신선하게 다가왔다”고 말했다.
