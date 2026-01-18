정용진, JD 밴스가 세운 ‘록브리지’ 공동창립자와 만찬…아시아총괄도 겸임

미국 정치 후원단체 ‘록브리지 네트워크’ 공동 창립자가 방한해 정용진 신세계그룹 회장 등과 만남을 갖고 한미 협력을 강화하는데 뜻을 모았다.
록브리지 코리아는 14일 록브리지 네트워크 공동창립자인 보수성향 칼럼니스트 크리스토퍼 버스커크가 정 회장 등 국내 정·재계 인사들과 만찬을 가졌다고 18일 밝혔다. 록브리지 네트워크는 2019년 JD 밴스 미국 부통령와 버스커크 등이 세운 정치 후원 단체다. 현재 미국에서 가장 강력한 정치 후원 집단 중 하나로 평가받고 있다.
록브리지 네크워크는 지난해 9월 한국에 지부이자 싱크탱크인 록브리지 코리아를 세웠다. 더불어민주당 최고위원 출신 김해영 전 의원이 재단 이사장을 맡고 있으며, 김부겸 전 국무총리, 박재완 전 기획재정부 장관, 정 회장 등이 이사진에 이름을 올렸다. 정 회장은 록브리지네트워크의 아시아 총괄 회장도 겸임하고 있다.
버스커스는 “트럼프 행정부가 출범하면서 미국이 새로운 혁신과 번영의 시대로 접어들고 있다”며 “한국과 같은 동맹국들의 역할이 결정적으로 중요하다”며 록브리지 코리아의 역할이 중요하다고 강조했다. 정 회장은 “록브리지 코리아가 좌우 진영을 넘어 한국의 국익을 위해 꼭 필요한 목소리를 내는 재단으로 성장하길 기대한다”고 화답했다. 버스커크는 이번 방한을 계기로 록브리지 코리아 이사진에 공식 합류하기로 했다.
