강남숙면치과, 의식하진정법 수면치과치료와 디지털 진료 결합

강남숙면치과는 환자의 불안과 긴장을 낮추고 치료 정확도를 유지하기 위해 수면 진료와 디지털 진단 시스템을 함께 운영하고 있다고 29일 밝혔다.
강남숙면치과 측은 환자가 편안한 상태에서 치료받을 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다고 강조했다. 치과 공포증이 있거나 내원 시간이 제한적인 환자를 위한 대안으로 의식하진정법을 활용한 수면 진료와 디지털 치과 시스템의 결합을 제시했다.
의식하진정법 수면치과치료는 전신 마취와 달리 환자가 외부 자극에 반응할 수 있는 상태를 유지하면서 긴장과 불안을 낮추는 방식이다. 강남숙면치과에 따르면 의식하진정법 수면치과치료에 3D CT, 디지털 구강 스캐너 등 디지털 진단 장비를 활용할 경우 치료 계획의 정확도를 높이고 진료 시간을 줄일 수 있다.
숙면의기적 관계자는 “수면 진료는 단순히 잠을 재우는 개념이 아니라 환자의 불안과 긴장을 관리해 치료의 질을 안정적으로 유지하는 의료적 접근”이라며 “치과 공포가 큰 환자나 한 번에 치료를 마치고자 하는 경우에 실질적인 도움이 될 수 있다”고 말했다. 숙면치과 네트워크 측은 수면 진료, 디지털 기술, 진료 이후의 구강 관리까지 이어지는 통합적인 접근이 향후 치과 진료 환경의 한 방향이 될 수 있다고 설명했다.
강남숙면치과 관계자는 “의식하진정법 수면치과치료와 디지털 치과 시스템의 결합은 단순한 편의성 경쟁을 넘어 치과 치료 접근성을 어떻게 개선할 것인가라는 질문에 대한 하나의 해법으로 자리 잡고 있다”고 말했다.
