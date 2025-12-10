“청년이 머물자 마을에 봄이 왔다” 2025청년마을 성과공유회 [그 마을엔 청년이 산다]

지방 소멸에 맞서는 청년들의 이야기-28회
우수지역 정착 성과 공유…지속 가능한 생태계 모색
“지역을 살릴 수 있을까?”라는 질문을 품고 전국 각지에 터전을 꾸린 청년들이 이제 “우리가 바꾸고 있다”는 확신으로 다시 한자리에 모였다.
9일 경북 의성에서 열린 ‘2025 청년마을 최종성과공유회’ 행사장은 겨울 추위를 녹일 만큼 뜨거운 청년의 열기로 가득했다. 청년들은 그동안 경험하고 느낀 감정을 스스럼없이 공유했고, 발표가 끝날 때마다 테이블 곳곳에서 환호와 웃음이 터졌다.
“청년이 사랑한 마을, 마을이 품은 청년”
“청년마을 성과는 단지 숫자로만 증명되는 것이 아닙니다.” “이곳에서의 일거리는 단순히 소득만을 위한 것이 아니에요.” “청년마을의 모든 활동은 실험과 시행착오의 연속입니다.”
이날 행사에는 전국 각지에서 청년마을을 운영해 온 실무자와 청년 80여 명이 참석했다. 이 자리는 일반적인 정책 행사나 보고회와 달랐다. 지역에서 뿌리내린 청년들이 자신이 만들어낸 변화를 자랑스럽게 공유하고, 다음 변화를 꿈꾸는 새로운 지역 혁신 축제였다.
행사에 참석한 염성욱 행안부 자치혁신실 사회연대경제지원 과장은 “많은 우여곡절 끝에 오늘에 이르게 됐다”며 “그 과정에는 여러분들이 있었기에 가능한 일이었다. 감사하다. 스스로에게 박수쳐 달라”고 격려했다.
청년마을 선배이자 지금도 현장에서 실험을 이어가고 있는 권기효 ‘의성’(2022년 선정) 대표는 “성과공유회도 날것의 우리 공간에서 했으면 좋겠다고 생각해 컨벤션도 아닌 의성의 이 좁은 곳으로 여러분들을 모셨다”며 “이곳에서 지난 몇 년 동안 많은 청년들이 성장했다”고 말했다.
행사는 졸업 청년마을 우수사례 발표 → 1년차 청년마을 우수사례 발표 → 3년차 우수사례 및 최종성과 발표 → 표창 및 수상 순서로 이어졌다.
총 24개 마을이 ▲유휴공간 재생을 통한 지역 활력 제고 ▲문화·모빌리티·농촌융합 ▲청년 창업 및 정착 기반 확보 등의 특색있고 구체적인 사례를 발표했다.
졸업마을도 참여해 후배마을에게 노하우를 전하고, 청년마을 브랜드 가치 제고 방안, 네트워크 강화 방안 등에 대해 이야기를 나눴다.
2025 청년마을 최종성과 우수사례전북 익산시 청년마을인 지구장이마을은 ‘집수리 학교’를 통해 청년들이 목공·전기·수전 등 생활기술을 배우고, 이를 활용해 마을 내 노후 공간을 직접 수리하는 재능 나눔 활동을 펼쳤다. 지역의 생활 문제를 공동체 기반으로 해결하는 구조를 만들며, 기술습득-지역 공동체 참여-기여 문화 확산이 연결되는 사회연대경제형 청년 정착 모델을 구현했다.
충북 보은군 청년마을 ‘라이더타운 ㅎㅇ’은 청년들의 라이딩 문화와 지역 자원을 결합했다. 지나치는 코스였던 회인면을 ‘머무는 라이더 타운’으로 전환시켰다. 가족친화형 라이딩 축제 ‘휠러스페스티벌’, 지역주민·지역청년이 함께 만드는 ‘러스틱마켓4949’ 등 여행객 유입과 지역상권 활성화를 이끄는 새로운 로컬 생태계를 구축했다.
전남 보성군 청년마을 ‘전체차랩’은 보성의 녹차 자원을 바탕으로 청년들이 식품 개발과 체험 프로그램을 기획, 로컬 차 산업의 새로운 가능성을 열었다. 유휴공간을 창업·체험 거점으로 재구성하고 지역 농가와 협력해 녹차 상품을 개발해, 청년-농가-지역 상점이 함께 성장하는 상생형 정착 모델을 만들어가고 있다.
“39개 청년마을 자립 단계로 전환”
2018년부터 진행되고 있는 청년마을 만들기 사업은 청년의 지역 정착을 돕고 지역문제 해결의 주체로 성장하도록 뒷받침하고 있는 사업이다. 현재까지 총 51개의 청년마을을 지원해 왔다. 이 중 39개 청년마을이 자립 단계로 전환돼 별도 지원금을 받지 않는 ‘졸업마을’로 운영되고 있다.
김민재 행안부 차관은 “청년마을은 단순한 거주·체험 프로그램이 아니라, 청년이 지역과 연대하고 새로운 가능성을 실험하는 지역혁신 모델”이라며 “청년들이 각 지역에서 지속적으로 활동할 수 있도록 정책적 지원과 연계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
이날 행사에선 지역을 살리기 위해 노력한 6명이 정부 포상(대통령 표창 3명, 국무총리 표창 3명)을, 관련 기관과 단체 관계자 11명(곳)이 행정부장관 표창을 받았다.
행안부는 지역 상생 구조 확산을 위해 청년마을 우수 모델을 전국으로 공유하고 사회연대경제 정책과 연계한 지원을 대폭 강화할 계획이다.
의성=박태근 기자 ptk@donga.com
