5·18당시 집단발포, 광주 금남로 각종 기록물 재현

5·18민주화운동 당시 계엄군이 집단발포를 벌인 1980년 5월 21일 광주 금남로의 상황을 담은 각종 기록물이 입체적으로 재현된다.
5·18민주화운동기록관은 3일부터 내년 3월 1일까지 3층 기획전시실에서 개관 10주년 기념 특별전 ‘1980년 5월 21일, 금남로를 보았다’를 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 개관 10주년을 맞아 1980년 금남로를 중심으로 5·18민주화운동 기록물의 가치를 다시 조명하고, 기록관의 역할과 위상을 확장하기 위해 마련됐다.
전시는 1980년 5월 21일 금남로에서 발생한 집단발포의 맥락을 공간적·시간적 관점에서 재해석해 그날의 진실에 더 가까이 다가가고, 기록 아카이브의 본질적 의미를 성찰할 수 있도록 구성됐다. 구성은 프롤로그, 1부 ‘1980년 5월 21일 금남로’, 2부 ‘금남로 기록의 교차’, 3부 ‘금남로를 이해하기 위하여’로 이루어졌다.
프롤로그는 금남로라는 공간과 1980년 5월 21일이라는 시간을 씨줄과 날줄로 엮어 당시 현장을 입체적으로 보여준다. 전시장에는 전남도청·분수대·시계탑을 중심으로 상무관, 전일빌딩, 가톨릭센터, 광주YMCA, 광주관광호텔 등의 당시 모습을 재현해 금남로의 장소성을 이해할 수 있도록 했다.
전시에는 올해 기증된 차명숙 컬렉션, 장식의 오월일기, 문제성 영상 관련 자료도 공개된다. 김호균 5·18민주화운동기록관장은 “이번 전시를 통해 5·18민주화운동의 성격과 의미가 더 확장되길 바란다”고 말했다.
