본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
[인사]기획재정부
동아일보
입력
2025-10-31 18:14
2025년 10월 31일 18시 14분
김수현 기자
구독
좋아요
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251031/132679084/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
◇기획재정부 ＜전보＞ ▽과장급 △공급망대응담당관 손선영 △출자관리과장 박민주
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
지금 뜨는 뉴스
‘23시간 조사 후 귀가’ 추경호 “계엄 당일 사실관계 소상히 설명…탄압 중단해야”
모건스탠리 “韓 내년 1.6~1.7% 성장” 전망…1.5%에서 상향 조정
“우크라이나에 붙잡힌 北 포로 2명, 한국 망명 의사 확실”
닫기