동아일보

[인사]기획재정부

  • 동아일보

글자크기 설정

◇기획재정부 ＜전보＞ ▽과장급 △공급망대응담당관 손선영 △출자관리과장 박민주
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스