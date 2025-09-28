“이기고 싶었는데 점점 힘들어져” 안세영, 코리아오픈 준우승

배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영(23)이 안방에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500)에서 준우승했다.
안세영은 28일 경기 수원체육관에서 열린 대회 여자 단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네(28·세계 4위)와 45분 경기 끝에 0-2(18-21, 13-21)로 졌다. 한국 선수로는 방수현 이후 29년 만에 2022년과 2023년 이 대회 2연패를 했던 안세영은 2년 만에 정상 탈환을 노렸지만 준우승에 만족해야 했다. 또 21일 끝난 중국 마스터스(슈퍼 750)에 이어 2개 대회 연속 우승이자 8승도 놓쳤다. 안세영은 “훌륭한 선수와 경기할 수 있는 것에 대해 매번 감사한 마음을 가지고 있지만, 내가 얼마나 더 노력해야 할지 감이 오지 않아 힘들기도 하다”며 “상대 선수들이 매번 더 발전한 모습으로 나오기 때문에 나 역시도 계속 노력해야 할 것 같다. 초반에 아무리 좋았다고 해도 후반에는 많이 떨어지는 모습을 보였기 때문에 내게는 매우 부족한 한 해”라고 했다.
올 시즌 세 차례 만나 모두 이겼던 야마구치를 상대로 패해 아쉬움이 더 컸다. 안세영은 전영오픈(슈퍼 1000)과 인도네시아 오픈(슈퍼 1000)과 바로 직전 대회였던 중국 마스터스에서 야마구치를 상대로 단 한 세트도 내주지 않고 세 차례 모두 2-0 완승을 거뒀다. 하지만 이날 안방에서 열린 대회에선 단 한 세트를 가져오지 못하고 무기력하게 패배했다. 안세영은 “야마구치가 완벽한 게임을 한 반면 나는 끌려다녔다. 야마구치의 공격이 빨라서 따라가기 힘들었다”며 “안방에서 대회가 열려 많은 분이 응원해 주시는 게 느껴져서 더 이기고 싶었는데 오늘은 나의 날이 아니었던 것 같다”고 말했다.
이어 열린 남녀 복식 결승전에선 한국이 완승을 거뒀다. 남자복식에선 김원호(26)-서승재(28) 조가 인도네시아의 파자르 알피안-무하마드 쇼히불 피크리 조를 2-0(21-16, 23-21)으로 꺾으며 올해 8번째 우승을 차지했다. 여자복식에서도 김혜정(27)-공희용(29)조가 일본의 이와나가 린-나카니시 키 조를 2-0(21-19, 21-12)로 꺾고 4번째 우승을 합작했다.