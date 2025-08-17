대박 식당 주변엔 어김없이 뒤집힌 가마솥 모양의 산 위치

“대박 식당에 오면 몇 가지 공통점이 보여요. 음식점에서 핵심인 주방으로 땅의 용맥(龍脈)이 흘러 들어와 명당 혈(穴)을 이루고, 주산(터의 배경이 되는 산)이나 안산(터 앞쪽으로 보이는 산)이 둥그런 형태며, 출입문이 대체로 좋은 방위로 나 있어요.”
박정해 한양대 교수(융합산업대학원 동양문화학과)가 서울 경복궁 근처 한 대박 식당에서 필자에게 꺼낸 말이다. 박 교수는 학회지에 발표한 풍수학 관련 논문만 80여 편에 이른다. 관련 분야 최고 전문가로 평가받는 인물이다. 그런 그가 언급한 대박 식당의 공통점이 흥미로웠다.
말복을 맞아 보신차 찾은 서울 종로구 이 식당은 국내는 물론 해외까지 널리 알려진 삼계탕 맛집이다. 40여 년간 한자리에서 영업했으며 고(故) 노무현 대통령이 국회의원 시절부터 즐겨 찾던 단골집으로 유명하다. 매년 복날이면 식당 길목까지 길게 늘어선 사람들을 촬영하려고 언론사에서 찾아오는 ‘포토 명소’이기도 하다.
명당터 음식이 더 맛있는 이유 보통 대박 식당의 성공 요소 하면 음식 맛, 교통 및 접근성, 실내 인테리어, 위생 상태, 종업원 친절도 등 여러 가지가 거론된다. 그런데 이런 요소들 뒤에 숨겨진 ‘진짜 힘’이 있다는 게 박 교수의 얘기다. 그에 따르면 같은 사람이 요리해도 명당터에서 만든 음식과 명당터가 아닌 곳에서 만든 음식 맛이 다르다. 터 기운에 따라 물맛이 달라지듯, 음식도 터의 영향을 받기 때문이라고 한다. 또 명당 혈에서는 사람의 생리 작용이 활발해져 음식 소화가 잘 되니 손님들이 맛있게 많이 먹어 매출이 늘어난다. 생기 명당터의 기운을 받은 종업원들이 활동적이고 밝은 얼굴로 손님을 맞으니 ‘친절 경쟁력’ 또한 높아질 수밖에 없다.
박 교수는 이날 식사를 마친 후 한옥 건물 일곱 채가 ㄷ자 형태로 늘어선 식당 내부에 숨은 듯 자리한 주방을 찾아내더니, 인근 인왕산 자락에서 이어지는 용맥이 주방까지 닿아 혈이 맺힌 현상을 정확히 짚어냈다.
“청룡·백호 산줄기가 좌우에서 터를 아름답게 감싸고, 배산임수(背山臨水)의 길지 조건을 갖추고 있다고 해도 음식점에 명당 혈이 맺히지 않으면 아무 소용이 없습니다. 겉모습이 아름다울 뿐 허화(虛華)에 불과해요. 반드시 땅의 정기를 전달하는 용맥이 내려와 멈춘 곳에 주방이 자리 잡아야 대박 식당의 일차 조건이 갖춰지는 겁니다.”
박 교수는 풍수 현장에서 자신의 연구 결과를 소신 있게 풀어나갔다. 그의 대박 식당 풍수론은 저서 ‘풍수명당이 부자를 만든다’에 자세히 소개돼 있다.
박 교수에 따르면 대박 식당 터를 간접적으로 확인할 수 있는 장치는 음식점의 앞산이나 뒷산 모양이다. 대박 식당 주변 산은 둥그런 가마솥이나 종을 엎어놓은 듯한 형태를 하고 있는 게 공통점이다. 풍수학에서는 이런 산 형태를 무곡(武曲) 금성체(金星體)라고 한다. 오행으로는 금(金) 기운으로, 가을철 열매 같은 결실운과 재물 축적운을 상징한다.
氣 모으는 둥근 천장 인테리어 앞서 소개한 삼계탕 식당은 주위 건물에 가려 산이 잘 보이지 않지만 주산인 인왕산이 무곡 금성체 모습이다. 서울 시내의 경우 높은 건물이 즐비하고 자연이 훼손돼 이런 산 모양을 확인하기가 쉽지 않다. 그러나 수도권 대박 식당 주위에서는 어렵지 않게 찾을 수 있다.
경기 남양주 조안면의 A 음식점은 주인이 직접 만든 순두부로 대박이 났다. ‘ㅁ자’ 구조 한옥과 검은 기와지붕이 인상적인 이곳은 뒷산, 즉 주산이 전형적인 무곡 금성체 모습을 하고 있다.
경기 의왕 내손동의 B 음식점은 자체 개발한 보리밥으로 유명하다. 해당 지역에서 가장 장사가 잘 되는 식당 중 한 곳인데, 100년 역사를 가진 기와집을 식당으로 개조해 운영하고 있다. 이곳 역시 안산, 즉 앞산이 무곡 금성체 모습을 하고 있다. 알 모양으로 잘생긴 안산은 이 식당이 대박 날 것임을 암시하는 듯하다.
무곡 금성체 형상을 아예 집 구조물에 도입한 사례도 있다. 경기 부천 춘의동의 C 음식점이 이에 해당한다. 칼국수 전문점인 이 식당은 주산이 무곡 금성체일 뿐 아니라, 건물 자체를 둥그렇게 지어 재물이 풍성한 형상을 하고 있다. 장사가 잘 되는 건물을 짓고 싶다면 이곳을 모델로 삼을 만하다. 이 식당 실내의 둥근 천장 역시 기를 모으는 역할을 한다.
흥미로운 건 대박집의 경우 실내 인테리어에서도 무곡 금성체 형상을 많이 목격할 수 있다는 점이다. 원형이나 둥그런 전기 조명이 이에 해당한다. 이런 모양은 재물 기운을 모으는 상징적인 장치이기도 하다. 반대로 세모난 형태나 날카로운 형상의 조각, 장식품은 안정성을 해칠 수 있으니 대중음식점에서는 가급적 피하는 게 좋다.
대박집의 또 다른 공통점은 출입문에서 확인할 수 있다. 장사가 잘 되는 식당은 대체로 출입구가 좁고 내부로 들어가면 넓어지는 ‘전착후관(前搾後寬)’ 형태다. 이런 문은 좋은 기운이 들어와 빠져나가지 않게 하는 역할을 한다.
게다가 대박 식당 출입문은 1개인 경우가 많다. 가게가 도로 2개와 접한 경우 손님 편의를 위해 출입문을 2개 만드는 것이 일반적이다. 손님을 많이 끌어들이기 위한 조치일 테지만, 실제로는 손님이 빠져나가기 좋은 구조다. 한 공간에 출입문이 2개 이상이면 사람들이 산만해지고 흩어지기 쉽기 때문이다. 손님이 음식이나 상품에 집중하지 못하니 매출이 늘어나기도 어렵다.
식당 출입문은 한 개가 좋아 출입문이 여러 개 있는데도 장사가 잘 되는 곳이 있을 수 있다. 이런 곳을 자세히 살펴보면 들어오는 돈 못지않게 빠져나가는 돈도 많아 재물이 잘 쌓이지 않는 현상이 나타난다. 건축법에서 요구하는 비상구를 만들려고 부득이하게 문을 2개 설치했다고 해도 비상구는 비상시에만 사용하고 평소에는 닫아두는 게 좋다.
한편 출입문을 기준으로 음식점 계산대와 경영주의 공간을 ‘이로운’ 방위에 두는 것도 고려해볼 만하다. 풍수에서는 공간의 방위가 삶에 영향을 미친다고 본다. 적절한 방위를 찾아내는 방법은 간단하다. 먼저 사무실 혹은 음식점 한가운데에 서서 출입문이 8개 방위(동, 서, 남, 북, 남동, 남서, 북동, 북서) 중 어느 쪽으로 나 있는지 파악한다. 나침반을 사용하면 쉽게 확인할 수 있다. 이때 출입문 방향이 동쪽, 남쪽, 남동쪽, 북쪽 중 한 곳에 해당하면 주방, 계산대, 주인 공간도 이 방위 중 한 곳에 있는 게 길하다. 반대로 출입문 방향이 서쪽, 남서쪽, 북동쪽, 북서쪽에 해당한다면 계산대 등 중요한 곳도 이들 방위에 배치하는 것이 좋다. 이는 건물 형태를 갖춘 공간에서는 8방위 기운이 작동하고, 가구 배치에 따라 길하거나 흉한 기운으로 나뉠 수 있다는 방위풍수 이론에 근거를 둔 것이다.
요즘 직장에서 은퇴한 5060세대가 식당 등 자영업에 뛰어들었다가 낭패를 보는 경우를 종종 목격한다. 사업장의 풍수적 입지가 성공에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 간과하지 않기를 바란다.
