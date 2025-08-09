“숨구멍 눌러 익사” 범고래의 치밀한 사냥 훈련 첫 확인

범고래가 새끼를 익사시키는 척하며 흰긴수염고래 사냥 기술을 익히는 장면이 BBC 카메라에 포착됐다. 이는 전 세계에서 처음 공개된 장면이다.
29일(현지시간) BBC 자연 다큐멘터리 시리즈 ‘Parenthood’는 범고래 무리가 흰긴수염고래 사냥법을 서로에게 훈련하는 이례적인 모습을 담은 영상을 방영했다. ■ 훈련은 ‘역할극’처럼…숨구멍 막고 익사 연습
호주 서부 브레머만 연안에서 촬영된 영상에는 한 어린 범고래가 먹잇감 역할을 맡고, 다른 범고래들이 머리를 물속으로 눌러 숨구멍을 막는 장면이 담겼다.
범고래들은 새끼의 숨구멍을 물 아래로 억지로 밀어 넣고 일정 시간 호흡을 차단한 뒤 풀어주는 훈련을 반복했다.
영국 자연사 해설자인 데이비드 아텐버러는 “이들은 사냥 시 먹잇감의 숨구멍을 물속에 눌러 익사시키는 기술을 훈련하고 있다”고 설명했다.
BBC는 이 장면이 해저 특수 짐벌과 견인 카메라를 이용해 범고래 무리와 같은 속도로 촬영된 것이라고 전했다. ■ 흰긴수염고래 사냥 장면도 이어져…실전 훈련 확인 영상 후반부에는 같은 무리가 지구상에서 가장 큰 동물로 알려진 흰긴수염고래(대왕고래)를 사냥하는 장면도 포착됐다. 범고래들은 거대한 흰긴수염고래 머리를 둘러싸고 숨구멍을 물속으로 눌러 호흡을 막으려 시도했다.
이는 훈련에서 보였던 ‘익사 기술’과 동일한 방식이었다. 실제 사냥 성공 여부는 확인되지 않았지만, 범고래들의 팀워크와 행동 패턴은 훈련과 완벽히 일치했다.
■ 브레머만 범고래 200마리…“세계 최대 군락”
브레머만에는 약 200마리의 범고래가 서식하며, 남반구 최대 규모의 군락으로 알려져 있다. 이들은 평소 대형 오징어를 주로 사냥하지만, 때때로 흰긴수염고래 같은 거대한 포유류를 공격하기도 한다.
아텐버러는 “이 범고래들은 지구상에서 가장 거대한 동물인 흰긴수염고래를 사냥할 수 있다”며 “이를 위해선 철저한 준비와 훈련이 필요하다”고 말했다.
댓글 0