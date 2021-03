‘그들 모두를 증오하세요, 아버지’ 미얀마 시위 도중 숨진 시인의 詩

아버지에게,



배가 잘려나간



그 강에



전쟁이 선포됐어요.



언덕 위에 아주 작은 우리 집이 있는. 그렇죠?



바로 집 앞에서



당신은 누군가를 찾을 겁니다.



제방의 막대기를 들고



당신을 도울 누군가를.



강을 곧게 펴기 위해,



강의 잘려나간 부분을



모래주머니로 다시 채우기 위해.



대나무 창처럼 솟아오르는



탁한 물줄기 속에서,



당신은 참깨 밭을



응시하고 있겠죠.



수확할 준비가 된



열매가 가득한.



그리고 당신은 생각하고 있겠죠.



곧 거둬들일



당신 입 속의 한 움큼의 쌀을.



아마도 당신은



종교에서 위안을 찾을 거예요.



우리의 다섯 적들을 생각하며.



어쩌면 당신은



당신의 아들이 채울 수 있는



빈 자리를 생각하겠지요.



아들 하나, 딸 둘, 아들 하나;



맏이는 감옥에 있는 시인이죠.



첫째 딸은 학교 선생님이구요,



둘째는 졸업해서 부엌에 있네요,



막내는 아직 학생입니다.



당신의 시인 아들,



바로 그는 당신이 잡초를 뽑을 때



도움이 될 수 있을까요.



아무것도 용서하지 마세요, 아버지.



아무것도!



“아들아,



왜 너의 목소리 너머로 시끄러운 소리가 들리느냐?”,



당신은 전화기 너머로 물었죠.



“전 지금 버스 정류장에 있어요.



신문사에 원고를 보낼 참이거든요.” 나는 거짓말을 했어요.



독안에 든 당신의 거짓말쟁이 아들로부터



“우리의 자비로운 농부들에게…”라며



혀끝으로



당신을 현혹시킬 폭도들에게.



왜냐면, 그들은



당신을 몰래 데려오길 원해요,



그들 모두를 증오하세요, 아버지.



그들 모두를 증오하세요.



도둑은



무기가 없어요.



폭도는



완전 무장했어요.



만약 도둑들을 통치할 수 없다면,



만약 폭도들을 통치할 수 없다면,



정부의 의미는 무엇일까요?



정글에 무슨 일이 일어나든



산에 무슨 일이 일어나도



강에 무슨 일이 일어나도



그들은 신경 쓰지 않아요.



그들은 마치 코코넛을 갈아먹는 것을 사랑하는 것처럼



그렇게 나라를 사랑해요.



안쪽 깊숙한 곳에서부터 갉아가며



코코넛 우유를 짜내는 것처럼.



그들은 볏짚을 쌓고 쌓아서 왕좌를 높이고,



부처님의 이마에



총을 겨눌 겁니다.



그들은 무지합니다.



만약 그들을 욕하려 할 때



당신의 종교가 이를 막거든



나로 하여금 차라리 종교를 버리도록 해 주세요.



나는 당신을 대신해



퍼부을 거예요.



아마 당신은 아직 모르시겠죠.



당신의 아들이



소위 경찰이라고 하는 자들을 향해



‘무고한 시민을 해치지 말라’며



맞섰다는 것을요.



언젠가



도둑이 아닌 당신의 아들이



폭도도 아닌 당신의 아들이



당신과 함께 할 수 있기를,



당신과 함께 잡초를 뽑을 수 있기를.



지금은, 아버지,



밭을 계속 응시하세요.



당신이 맨 손으로 일군 그 밭을.



그리고 노래하세요.



농부의



노래를.



영원토록 당신의,



아들



언제나 당신의 벗인



아들 크 자 윈으로부터



타야와디 감옥 10구역 1번 방.



A letter from a jail cell -K Za Win



Dear Father,



the River, whose stomach



was cut open,



has declared war



on our tiny house on the bank, hasn‘t she?



Right in front of the house



you must be looking out for someone



who will help you with



embankment poles



to straighten the river,



to fill her holes with



sandbags.



In the murky water,



which rises like a bamboo lance,



you must be gazing at



the sesame plantation-



laden with fruits



ready for harvest.



You must be thinking



a fistful of rice in you mouth



is about to be fingered out.



Maybe you will find solace



in religion, contemplating



our five foes.



Maybe you will



think of the void



a son’s labour can fill.



One son, two daughters and one son;



The eldest is a poet in prison,



the first daughter, a school teacher,



the second, a graduate in the kitchen,



the youngest, a student.



You poet son,



is he even employable



as the dah you use to clear weed?



Forgive nothing, Father.



Nothing!



“son, Pho Chan,



why do I hear noises behind you?”,



you asked on the phone.



“I am at the bus stop



to post a manuscript to a journal,” I lied.



From you liar son in the dock



to thugs who sweeten you



with the tips of their tongues,



“To our benefactor peasants…”,



because they want to have you from behind,



hate them all, Father.



Hate them all.



A thief is



unarmed.



A thug is



armed to the teeth.



If thieves are ungovernable,



if thugs are ungovernable,



what‘s the point of government?



Whatever happens to the jungles



whatever happens to the mountains



whatever happens to the rivers



they don’t care.



They love the country



just the way they love to grate a coconut,



from inside out,



for coconut milk.



Plinth by plinth, to make their throne taller,



they will point their guns at the urna



on the Lord Buddha‘s forehead.



Their class is that crass.



To cuss at that class



if your religion forbids you



allow me to lose that religion.



I will turn the air blue



on your behalf.



Maybe you don’t know yet.



your son was



set up



for demanding the so-called police



not to harm ordinary citizens.



Someday



your son, who is not a thief



nor a thug



will become employable,



good as your dah that clears weed.



For now, Father,



keep gazing at the plantation



you‘d ploughed with your naked shoulders.



Keep singing



the anthem of



The Peasant Union.



Yours ever,



K Za Win



Cell 1, Section 10



Thayawaddy Prison