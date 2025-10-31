“오타니, 삼진 아웃”… 신인투수 예새비지에 당했다

30일 토론토와 LA 다저스의 월드시리즈(7전 4승제) 5차전이 끝난 후 미국프로야구 메이저리그(MLB) 공식 홈페이지 MLB.com은 위와 같은 제목의 기사를 게재했다.
토론토 신인 투수 트레이 예새비지(22)는 얼마 전까지 토론토 골수 팬도 잘 알지 못했던 이름이다. 4월 9일 토론토 산하 싱글A 팀 더니든에서 프로 선수 생활을 처음 시작했을 때 예새비지는 327명의 관중 앞에서 공을 던졌다. 하지만 이제 예새비지는 MLB 팬이라면 모르면 안 되는 이름이 됐다.
예새비지는 이날 만원 관중(5만2175명)이 들어찬 미국 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 5차전에 선발 등판해 7이닝 3피안타 무사사구 1실점하는 동안 삼진 12개를 잡으며 팀의 6-1 승리에 앞장섰다. 3승 2패로 앞서간 토론토는 1승만 더하면 캐나다에 32년 만의 월드시리즈 우승 트로피를 안긴다.
월드시리즈에서 한 경기에 12탈삼진을 기록한 투수가 나온 건 2000년 6차전의 올랜도 에르난데스(60·당시 뉴욕 양키스) 이후 25년 만이다. 이날 공 104개를 던진 예새비지는 월드시리즈에서 볼넷 없이 삼진을 12개 잡은 최초의 투수가 됐다.
1949년 월드시리즈 1차전에서 11삼진을 기록한 돈 뉴컴(1926∼2019)을 넘어 신인 최다 탈삼진 기록도 세웠다. 12번째 삼진의 희생양은 3차전 연장 18회 끝내기 홈런을 친 프레디 프리먼(36)이었다.
예새비지는 이날 오타니 쇼헤이(31)를 비롯해 무키 베츠(33), 프리먼까지 다저스의 최우수선수(MVP) 3인방에게 안타를 하나도 내주지 않고 삼진만 다섯 개 잡았다. 유일한 실점은 3회 엔리케 에르난데스(34)에게 내준 솔로포였다. 예새비지는 “할리우드에서도 이렇게 좋은 각본은 못 쓸 것 같다. 공격적으로 승부한 게 잘 풀렸다”고 했다.
토론토의 1번 타자 데이비스 슈나이더(26)와 2번 타자 블라디미르 게레로 주니어(26)는 1회초부터 상대 선발 블레이크 스넬(33)을 상대로 연속 타자 홈런을 터뜨렸다. 월드시리즈 경기가 홈런 두 방으로 시작된 건 이날이 처음이었다. 올해 ‘가을 야구’에서 8홈런을 기록 중인 게레로 주니어는 한 시즌 포스트시즌 최다 홈런 기록도 노려 볼 수 있게 됐다. 종전 기록은 2020년 랜디 아로사레나(30)가 탬파베이 시절 기록한 10개다.
다음 달 1일 열리는 6차전에 토론토는 케빈 고즈먼(34)이, 다저스는 야마모토 요시노부(27)가 선발 등판한다. 2차전에서 완투승을 거둔 야마모토가 또 한 번 다저스의 운명을 쥐게 됐다.
