교통 과태료 고지서 카톡으로 받는다…QR 찍으면 위반 영상 확인

앞으로 교통 과태료 고지서를 종이 우편 대신 카카오톡으로 받고, QR코드를 통해 위반 영상도 확인할 수 있게 된다.
경찰청은 7일 국민이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 과제 14건을 선정하고 관련 제도를 순차 도입한다고 밝혔다. 우선 11월부터 카카오톡 알림톡 등을 활용해 교통 과태료 고지서를 스마트폰으로 보내는 시스템을 시범 운영한다.
기존 종이 고지서에는 위반 사진 1장만 첨부됐지만 모바일 고지서에는 위반 영상을 확인할 수 있는 QR코드도 넣는다. 우편물을 늦게 확인해 납부 기한을 놓치거나, 영상을 보기 위해 경찰서를 방문하는 불편을 줄이겠다는 취지다.
컴퓨터나 스마트폰을 이용해 자택이나 직장에서 조사받을 수 있는 ‘원격 화상조사 시스템’도 올해 안에 정식 시행된다. 경찰은 현재 참고인을 대상으로 전국 시범 운영을 진행하고 있다.
이 밖에도 해외 피싱 조직 송환 사실을 피해자에게 문자로 안내하고, 보이스피싱 피해자가 지급정지 신청 등에 사용하는 ‘사건사고사실확인원’을 온라인으로 발급하는 방안도 추진한다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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