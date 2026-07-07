살충제 없이 러브버그 절반 억제…친환경 방제 길 열렸다

친환경 방제제 처리만으로 붉은등우단털파리, 이른바 ‘러브버그’ 발생 밀도를 절반 이상 낮출 수 있다는 야외 실험 결과가 나왔다. 연구진은 유충 활동 시기에 맞춰 방제를 실시하면 내년 러브버그 발생도 더욱 효과적으로 억제할 수 있을 것으로 전망했다.
산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 친환경 방제제를 활용해 러브버그 밀도 조절 효과를 야외 실증 실험으로 확인한 결과, 뚜렷한 살충 및 방제 효과가 나타났다고 7일 밝혔다.
이번 연구는 최근 서울·인천·경기 등 수도권에서 러브버그가 대량 발생해 시민 불편이 커지는 가운데, 화학 살충제를 사용하지 않고 친환경적으로 개체 수를 조절할 수 있는 방안을 찾기 위해 진행됐다.
야외 실험에서 방제제를 처리한 구역과 처리하지 않은 구역의 성충 우화율을 비교한 결과, 식물추출물인 고삼추출물 입제를 살포한 지역에서 해충을 줄이는 효과가 59.3%에 달한 것으로 나타났다. 친환경 방제제만으로도 러브버그 발생 밀도를 절반 이상 억제할 수 있다는 점이 확인된 것이다.
연구진은 이번 결과가 내년 방제 효과를 높이는 데도 활용될 수 있다고 설명했다. 올해 발생한 성충이 산란한 알이 유충으로 부화해 본격적으로 활동하는 ‘어린 유충 시기’에 친환경 방제를 집중하면, 내년도 러브버그 발생 밀도를 더욱 효과적으로 관리할 수 있다는 것이다.
박용환 국립산림과학원 산림병해충연구과 박사는 “이번 야외 실증 실험을 통해 친환경 식물추출물이 러브버그의 확산을 막고 밀도를 조절하는 데 효과적인 대안이 될 수 있음을 확인했다”며 “방제제 처리 시기와 횟수를 최적화하는 후속 연구를 통해 러브버그로 인한 시민 불편을 최소화할 수 있는 고효율 방제 기술을 완성하겠다”고 밝혔다.
한편 러브버그에 대한 대규모 화학 살충제 방제는 생태계에 미칠 영향을 고려해 신중해야 한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 화학 살충제를 광범위하게 사용할 경우 러브버그뿐 아니라 사마귀와 거미 등 천적까지 함께 감소할 수 있기 때문이다. 이에 일부 지방자치단체는 화학 방역 대신 광원이나 유인제를 활용한 포집기를 운영하는 등 친환경 방제 방식을 도입하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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