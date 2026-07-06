정청래 유세 갔던 전원주, 이번엔 전한길 집회서 포착

배우 전원주가 강성 보수 성향 단체가 주최한 집회에 참석한 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.
한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길 씨가 이끄는 한미동맹단은 지난 4일 서울 광화문 일대에서 집회를 개최했다. 유튜브 ‘전한길뉴스’가 6일 공개한 집회 영상에는 전원주가 참석자들과 함께 연설을 듣는 모습이 담겼다.
영상에서 전원주는 부정선거론자 모스 탄 전 미국 리버티대 법과대학 교수의 연설을 경청했으며, 발언에 공감하는 듯 고개를 끄덕이는 모습도 포착됐다.
집회 사회를 맡은 배우 최준용은 연설 도중 “우리 애국 청년들과 같이 앉아 계신 전원주 선생님, 잠시만 일어나 달라”며 전원주의 참석 사실을 소개했고, 참석자들의 박수를 유도하기도 했다.
앞서 전원주는 6·3 지방선거를 앞둔 지난 5월 21일 충남 공주 산성시장에서 열린 더불어민주당 지원 유세 현장에도 모습을 드러내 눈길을 끌었다.
정청래 당시 더불어민주당 대표는 박수현 당시 충남지사 후보와 김영빈 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 지원 유세에 나섰다가 당 관계자로부터 “전원주 선생님이 대표님을 보러 왔다”는 말을 듣고 찾아가 인사했다.
정 대표는 유세 차량에 올라 “전 국민이 좋아하는 대스타 전원주 선생님도 여기 와 계신다”고 소개했고, 전원주는 박수를 치며 엄지를 치켜세우고, 손가락으로 기호 ‘1’을 표시하기도 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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