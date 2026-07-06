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벤투, 대표팀 감독 지원설에…축구협회 “근거 없는 루머”
동아일보
업데이트
2026-07-06 13:39
2026년 7월 6일 13시 39분
입력
2026-07-06 12:29
2026년 7월 6일 12시 29분
박성진 기자
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파울루 벤투 전 대한민국 축구대표팀 감독 2022.12.1 뉴스1
대한축구협회가 파울루 벤투 전 감독의 한국 축구대표팀 사령탑 지원설을 선을 그었다.
벤투 전 감독은 2022 카타르 월드컵 때 한국을 이끌고 사상 두 번째 원정 16강을 이끈 바 있다.
이후 아랍에미리트(UAE) 감독 등을 거쳐 현재는 무직인 것으로 알려졌다.
이 때문에 최근 벤투 전 감독이 협회에 감독직을 위한 지원 의사를 밝혔다는 루머가 돌았다.
하지만 축구협회 측은 이에 대해 “근거 없는 내용”이라며 부인했다.
축협 측은 “지원서를 받는 등 어떤 절차도 시작되지 않았다”고 강조했다.
#대한축구협회
#한국 축구대표팀
#2022 카타르 월드컵
#사령탑 지원설
#원정 16강
#아랍에미리트 감독
#무직
#축구협회 부인
#감독직 루머
박성진 기자 psjin@donga.com
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