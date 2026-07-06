벤투, 대표팀 감독 지원설에…축구협회 “근거 없는 루머”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 6일 12시 29분

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파울루 벤투 전 대한민국 축구대표팀 감독 2022.12.1 뉴스1
파울루 벤투 전 대한민국 축구대표팀 감독 2022.12.1 뉴스1
대한축구협회가 파울루 벤투 전 감독의 한국 축구대표팀 사령탑 지원설을 선을 그었다.

벤투 전 감독은 2022 카타르 월드컵 때 한국을 이끌고 사상 두 번째 원정 16강을 이끈 바 있다.

이후 아랍에미리트(UAE) 감독 등을 거쳐 현재는 무직인 것으로 알려졌다.

이 때문에 최근 벤투 전 감독이 협회에 감독직을 위한 지원 의사를 밝혔다는 루머가 돌았다.

하지만 축구협회 측은 이에 대해 “근거 없는 내용”이라며 부인했다.

축협 측은 “지원서를 받는 등 어떤 절차도 시작되지 않았다”고 강조했다.

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박성진 기자 psjin@donga.com
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