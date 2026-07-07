[마포구] 출산 앞둔 부부에 백일해 무료 예방접종 지원

마포구(구청장 유동균)는 여름철 백일해 발생 증가에 따라 출산을 앞둔 임신부와 배우자를 대상으로 예방접종의 중요성을 다시 한번 알리고 접종 참여를 당부했다. 구는 올해 3월부터 마포구에 주민등록을 둔 임신부와 배우자에게 백일해 백신(Tdap) 무료 예방접종을 지원하고 있다.
백일해는 백일해균(Bordetella pertussis)에 의해 발생하는 급성 호흡기 감염병으로 발작성 기침이 주요 증상이다. 여름철에는 에어컨 사용 증가에 따른 환기 부족과 실내 활동 증가로 백일해 환자 수가 증가하지만 예방에 대한 경각심은 상대적으로 낮아 더욱 세심한 주의가 필요하다. 특히 면역력이 약한 신생아와 영유아는 감염 시 폐렴과 경련, 뇌출혈 등 중증 합병증으로 이어질 위험이 높다.
임신부의 백일해 예방접종 권장 시기는 임신 27주에서 36주 사이다. 이 시기에 접종하면 산모의 항체가 태반을 통해 태아에게 전달돼 신생아의 백일해 예방에 도움을 준다. 임신 중 접종하지 못한 경우에도 출산 직후, 늦어도 출산 후 2주 이내 접종하는 것이 권장된다. 또한 백일해는 가족 간 전파가 잦은 감염병인 만큼 배우자도 출산 예정일 2주 전까지 예방접종을 완료하는 것이 중요하다.
마포구보건소에 등록된 임신부는 별도의 신청 절차 없이 신분증을 지참해 위탁의료기관을 방문하면 접종할 수 있다. 그 외 대상자는 보건소 방문 또는 전자우편으로 등록 신청 후 승인 절차를 거쳐 접종이 가능하다. 예방접종 위탁의료기관과 신청 방법 등 자세한 사항은 마포구보건소 누리집 또는 마포구보건소 건강동행과로 문의하면 확인할 수 있다.
마포구보건소 관계자는 “백일해는 가족을 통해 신생아에게 전파되는 경우가 많은 만큼 출산을 앞둔 예비부모의 예방접종이 무엇보다 중요하다”라며 “예방접종을 통해 소중한 아이를 감염병으로부터 안전하게 지켜주기 바란다”고 말했다.
댓글 0