음주운전으로 신호 대기하던 오토바이 운전자 사망케한 30대 체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 14시 40분

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[서울=뉴시스] 서울광진경찰서.뉴시스DB
[서울=뉴시스] 서울광진경찰서.뉴시스DB
음주운전을 하다가 신호 대기 중이던 오토바이 운전자를 들이받아 숨지게 한 30대 남성이 경찰에 체포됐다.

5일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의로 30대 남성을 체포해 조사 중이다.

음주운전자는 이날 오전 12시 37분경 서울 광진구의 한 사거리에서 신호 대기 중이던 오토바이를 들이받았다.

이 사고로 50대 오토바이 운전자가 숨졌다.

음주운전자의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준을 넘어선 것으로 조사됐다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
#음주운전#위험운전치사#오토바이 사고
박성진 기자 psjin@donga.com
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