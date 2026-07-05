본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
음주운전으로 신호 대기하던 오토바이 운전자 사망케한 30대 체포
동아일보
업데이트
2026-07-05 14:42
2026년 7월 5일 14시 42분
입력
2026-07-05 14:40
2026년 7월 5일 14시 40분
박성진 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260705/134237969/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
[서울=뉴시스] 서울광진경찰서.뉴시스DB
음주운전을 하다가 신호 대기 중이던 오토바이 운전자를 들이받아 숨지게 한 30대 남성이 경찰에 체포됐다.
5일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의로 30대 남성을 체포해 조사 중이다.
음주운전자는 이날 오전 12시 37분경 서울 광진구의 한 사거리에서 신호 대기 중이던 오토바이를 들이받았다.
이 사고로 50대 오토바이 운전자가 숨졌다.
음주운전자의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준을 넘어선 것으로 조사됐다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
#음주운전
#위험운전치사
#오토바이 사고
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“경찰까지 다 꼈다”며 코인 사기…‘태영호 아들’ 8억 배상 판결
2
멕시코 축구팀에 롤렉스 쏜 美유튜버…FIFA규정 탓 돌려받아
3
[단독]韓정부, 하메네이 장례식 불참…“이란측에서 난색 표해”
4
배재고에 화환 보낸 이진숙…“스벅이 5·18과 무슨 관계냐”
5
[단독]삼성전자, 사내 주거대출 ‘국평 85㎡’ 이하로 제한한다
6
약도 되고 독도 되는 커피, 관건은 ‘마시는 양’
7
세입자 흉기에 찔린 에어컨 설치기사 끝내 숨져…구속영장 청구
8
트럼프 “공산주의, 암처럼 초기에 잘라내야”…한국전쟁 언급도
9
오윤아, 비연예인과 재혼…“발달장애 아들 편하게 받아들여줘”
10
[책의 향기]탈북 후 다시 북한행… 지옥으로 돌아간 청년
1
“5·18 성역” 靑 경고받은 이병태…‘친명’서도 사퇴 촉구 나왔다
2
홍준표 “추경호 뽑은 대구, 수천조 사업에 1원도 못 가져와”
3
“협박 피해 美 출국”…외신도 주목한 홍명보 행보
4
트럼프 “공산주의, 암처럼 초기에 잘라내야”…한국전쟁 언급도
5
배재고에 화환 보낸 이진숙…“스벅이 5·18과 무슨 관계냐”
6
[단독]韓정부, 하메네이 장례식 불참…“이란측에서 난색 표해”
7
靑, 이병태 “5·18 성역인가” 발언 공개 경고…“부적절한 처신”
8
‘DJ 생가 방문’ 인증샷 정청래…“김대중처럼 생각, 행동하겠다”
9
DJ 생가 이어 봉하마을 찾은 정청래 “정치 출발점은 노무현 정신”
10
원이 “무섭노”가 촉발한 일베 감별법?…조국·이준석도 공방 가세
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“경찰까지 다 꼈다”며 코인 사기…‘태영호 아들’ 8억 배상 판결
2
멕시코 축구팀에 롤렉스 쏜 美유튜버…FIFA규정 탓 돌려받아
3
[단독]韓정부, 하메네이 장례식 불참…“이란측에서 난색 표해”
4
배재고에 화환 보낸 이진숙…“스벅이 5·18과 무슨 관계냐”
5
[단독]삼성전자, 사내 주거대출 ‘국평 85㎡’ 이하로 제한한다
6
약도 되고 독도 되는 커피, 관건은 ‘마시는 양’
7
세입자 흉기에 찔린 에어컨 설치기사 끝내 숨져…구속영장 청구
8
트럼프 “공산주의, 암처럼 초기에 잘라내야”…한국전쟁 언급도
9
오윤아, 비연예인과 재혼…“발달장애 아들 편하게 받아들여줘”
10
[책의 향기]탈북 후 다시 북한행… 지옥으로 돌아간 청년
1
“5·18 성역” 靑 경고받은 이병태…‘친명’서도 사퇴 촉구 나왔다
2
홍준표 “추경호 뽑은 대구, 수천조 사업에 1원도 못 가져와”
3
“협박 피해 美 출국”…외신도 주목한 홍명보 행보
4
트럼프 “공산주의, 암처럼 초기에 잘라내야”…한국전쟁 언급도
5
배재고에 화환 보낸 이진숙…“스벅이 5·18과 무슨 관계냐”
6
[단독]韓정부, 하메네이 장례식 불참…“이란측에서 난색 표해”
7
靑, 이병태 “5·18 성역인가” 발언 공개 경고…“부적절한 처신”
8
‘DJ 생가 방문’ 인증샷 정청래…“김대중처럼 생각, 행동하겠다”
9
DJ 생가 이어 봉하마을 찾은 정청래 “정치 출발점은 노무현 정신”
10
원이 “무섭노”가 촉발한 일베 감별법?…조국·이준석도 공방 가세
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘고혈압 청년’ 8년 새 1000명 당 10.7→18명으로 증가
스위프트·켈시, 뉴욕 매디슨 스퀘어가든서 ‘세기의 결혼식’
전셋값 상승, 매물 감소…아파트서 밀려난 임차인들 빌라로
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0