한국 年 1833시간 노동, 獨보다 501시간 길어

작년 32시간 줄었지만 OECD 6위
지난해 국내 근로자의 연평균 노동시간이 1833시간으로 경제협력개발기구(OECD) 주요 회원국 중 6번째로 긴 것으로 나타났다. 한국인은 노동시간이 가장 짧은 독일보다 연간 500시간 넘게 더 일했다.
정부 ‘2030년 1700시간대’ 목표
5일 OECD에 따르면 지난해 국내 연평균 노동시간은 1833시간으로, OECD 36개 회원국 평균(1736시간)보다 97시간 길었다. 한국보다 노동시간이 긴 나라는 멕시코(2205시간), 코스타리카(2183시간), 칠레(1912시간), 그리스(1874시간), 이스라엘(1870시간) 등 5개국뿐이었다.
미국(1800시간), 호주(1633시간), 일본(1598시간), 영국(1533시간) 등 주요 선진국들은 한국보다 연평균 노동시간이 적게는 33시간, 많게는 300시간 더 짧았다. 특히 노동시간이 가장 적은 독일(1332시간)과 비교하면 한국은 501시간이 더 길었다. 하루 8시간 근무를 기준으로 한국 근로자들이 독일인보다 63일을 더 일한 셈이다.
다만 국내 노동시간은 꾸준히 감소세를 보이고 있다. 주 5일 근무제 도입과 대체공휴일 확대 등의 영향으로 풀이된다. 2010년 2163시간에서 2015년 2082시간으로 줄어든 데 이어 주 52시간 상한제가 도입된 2018년에는 1992시간으로 처음으로 2000시간 아래로 떨어졌다. 지난해 연평균 노동시간은 2024년(1865시간)보다 32시간 줄었다.
정부는 국내 노동시간을 2030년까지 OECD 평균 수준인 1700시간대로 낮추는 것을 목표로 주 4.5일제 도입 등을 담은 ‘실노동시간 단축 로드맵’을 추진하고 있다.
전채은 기자 chan2@donga.com
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