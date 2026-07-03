충남대 ‘국가연구소’ 선정… 10년간 1000억 원 받는다

대전시는 과학기술정보통신부와 교육부가 공동 추진하는 ‘2026년 국가연구소(NRL 2.0)’ 공모에서 충남대가 선정됐다고 2일 밝혔다. 충남대는 국비 최대 1000억 원 규모의 대형 연구개발(R&D) 사업을 유치하게 됐다.
국가연구소 사업은 대학의 연구 인력과 기반을 바탕으로 연구소를 육성하기 위한 국가 R&D다. 선정된 연구소에는 10년 동안 연간 100억 원 이내의 연구비를 지원한다. 올해는 전국 4개 연구소가 선정됐으며, 지역 대학 분야에서는 충남대와 국립창원대가 결정됐다.
충남대는 ‘테라노스틱스 융합 국가연구소’를 통해 올해부터 2035년까지 1000억 원 규모의 연구를 수행한다. 인공지능(AI) 기반 의료영상·생체정보 분석기술을 활용한 난치성 질환 정밀 진단과 맞춤형 치료 기술 개발에 나선다.
충남대를 중심으로 충남대병원, KAIST, 하버드 의대, 난양공과대학교 등 국내외 11개 대학·연구기관이 참여해 공동 연구를 수행한다. 의사과학자와 융합형 연구 인재를 양성하고 국제 공동 연구를 확대하는 동시에 연구 성과가 기술 사업화와 창업으로 이어지는 연구 생태계를 구축할 예정이다.
김태영 기자 live@donga.com
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