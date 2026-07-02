“스벅 가야지” 논란 배재고 6개월 출전정지

야구협회 “스포츠 정신 위배 중징계”
청룡기 몰수패… 개별 징계도 고려
일각 “잘못한 것 맞지만 징계 과해”
경기 도중 5·18민주화운동을 희화화하는 구호를 외쳐 물의를 일으킨 배재고 야구부에 6개월 출전 정지 중징계가 내려졌다.
대한야구소프트볼협회는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 긴급 스포츠공정위원회(옛 상벌위원회)를 열고 이같이 발표했다. 이에 따라 배재고는 2일 열릴 예정인 순천효천고BC와의 경기를 포함해 올해 남은 전국대회에 모두 뛸 수 없게 됐다.
배재고 야구부 일부 학생은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳤다. 해당 표현은 5·18민주화운동을 폄훼했다는 비판을 받은 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트를 연상시킨다는 지적이 나왔다. 협회는 보도자료를 통해 “이번 사안을 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 사안으로 판단해 6개월 중징계를 내리기로 했다”고 전했다.
이번 징계는 2일로 예정된 순천효천고BC와의 청룡기 2회전부터 곧바로 적용된다. 배재고의 성적은 몰수패로 기록된다. 협회는 또 사건을 면밀히 조사한 뒤 향후 공정위를 추가로 개최해 이번 사건을 일으킨 개별 선수 및 지도자에 대한 징계도 심의하기로 했다.
이날 공정위에 출석한 조윤채 광주제일고 감독은 “몇몇 선수의 잘못으로 다른 친구들까지 너무 큰 징계를 받은 것 같아 같은 야구인으로서 안타깝다”며 “우리도 학생들에게 예절교육을 강하게 해야 할 필요가 있을 것 같다”고 말했다.
배재고 교직원과 야구부 소속 학생, 학부모는 이날 광주제일고를 직접 찾아 사과의 뜻을 전하고 싶다는 의사를 밝혔다. 하지만 광주제일고 측은 “학생들이 사과를 받아들일 만한 마음의 준비가 되지 않은 상태라 방문을 재고해 달라”고 밝혔다.
한편 협회의 징계가 과하다는 주장도 나왔다. 정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에 “청소년들이 잘못을 저질렀을 때는 따끔한 가르침이 필요하다”면서도 “우리에게 아이들의 꿈을 짓밟을 권리까지 있는 건 아니다. 협회에 출전 정지 조치를 재고할 것을 간곡히 요청드린다”는 글을 올렸다.
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