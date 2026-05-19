집에서 잠든 노모, 아들이 흉기로 살해…손주가 신고

80대 노모를 살해하고 달아난 50대 아들이 경찰에 붙잡혔다.
18일 울산 동부경찰서는 존속살해 혐의로 50대 A 씨를 긴급체포하고 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
A 씨는 16일 오전 1시 30분경 동구의 한 주택에서 잠들어 있던 어머니 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
경찰은 최초 신고를 B 씨의 손주로부터 받았다. 사건 발생 후 6시간만인 오전 7시 30분경 손주는 “할머니가 피를 흘리고 있다”며 경찰에 신고했다.
현장에 출동한 경찰은 A 씨가 어머니 자택에 출입한 사실을 확인, 9시 26분 자택에서 A 씨를 검거했다.
B 씨는 손주와 함께 살고 있었으며, 아들인 A 씨는 평소 왕래가 거의 없던 것으로 확인됐다.
A 씨는 경찰 조사에서 범행 사실을 인정했으나, 구체적인 범행 동기에 대해서는 아직 뚜렷하게 밝히지 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 B 씨에 대한 부검을 실시하는 한편, 추가 조사를 통해 사건 경위를 파악할 예정이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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