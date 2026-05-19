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아파트 단지서 7세 여아 차에 치여 숨져…“주차 차량 사이서 튀어나와”
동아일보
업데이트
2026-05-19 10:07
2026년 5월 19일 10시 07분
입력
2026-05-19 09:52
2026년 5월 19일 09시 52분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
충남 보령의 한 아파트에서 50대 여성 운전자가 몰던 스포츠유틸리티차량(SUV)에 치인 7살 여아가 숨졌다.
19일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 5시 50분경 충남 보령시 죽정동의 한 아파트 단지 내에서 7세 여아가 주행 중인 SUV에 치였다.
이 사고로 크게 다친 여아는 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌다가 닥터헬기로 다시 천안 단국대병원으로 이송되던 중 숨졌다.
경찰은 50대 여성 운전자가 SUV를 주행하던 중 여아가 주차된 차량 사이에서 튀어나오는 것을 미처 보지 못하고 들이받은 뒤 그대로 밟고 지나간 것으로 보고 있다. 운전자는 사고 당시 음주나 약물을 투여한 상태는 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 운전자를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
#충남 보령
#suv
#죽정동
#아파트
#50대 여성 운전자
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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