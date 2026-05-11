경북대 학생회 임원들, 단톡방서 ‘여학생 성희롱’ 발언…4명 사퇴

경북대학교 한 학부 학생회 임원들이 같은 학부 여학생들을 대상으로 성희롱성 발언을 했다는 의혹이 제기돼 학교가 조사에 나섰다. 문제가 된 임원들은 의혹을 인정하고 학생회에서 사퇴한 것으로 전해졌다.
11일 경북대에 따르면 이 대학 IT대학 소속 학부 학생회 임원들이 카카오톡 단체 대화방에서 같은 학부 여학생들에 대한 성희롱성 발언을 주고받았다는 문제가 제기돼 학교 측이 사실관계를 확인하고 있다.
해당 의혹은 이달 초 학생회장 등 일부 학생회 임원들이 카카오톡 단체 대화방에서 같은 학부 여학생들을 두고 부적절한 성적 발언을 주고받았다는 주장이 제기되면서 불거졌다.
이들이 나눈 대화에는 “○○은 내 스타일인데 ○○라 에바임”, “4학년도 성숙해져서 좋던데 숙성된 건가”, “3·4학년은 1·2학년 주고 1·2학년은 3·4학년이 맡자”, “몸무게 60 이상 참가 금지” 등의 표현이 포함된 것으로 알려졌다.
성희롱성 발언의 피해자로 지목된 여학생은 최소 9명인 것으로 전해졌다. 일부 피해 학생은 경찰 고소를 진행했거나 검토 중인 것으로 알려졌다.
학생회장 등 임원 4명은 관련 의혹을 인정하고 학생회에서 사퇴했다.
사퇴한 학부 학생회 임원 중 한 명은 사퇴서에서 성적 발언과 여성 비하 표현 등 부적절한 언행이 있었다는 점을 인정하며 “이에 대한 책임을 지고 학부 학생회에서 사퇴한다”고 밝혔다.
경북대 관계자는 “문제가 된 임원들은 SNS를 통해 사퇴 의사를 밝힌 것으로 파악하고 있다”며 “현재 학교 인권센터가 사건 경위를 조사 중”이라고 밝혔다. 학교 측은 조사 결과에 따라 징계 여부도 검토할 방침이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0