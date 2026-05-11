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IT/의학
“당신을 대체하는 건 AI 잘 쓰는 사람”…젠슨 황이 말한 이 시대 생존법
동아닷컴
입력
2026-05-11 16:38
2026년 5월 11일 16시 38분
황수영 기자
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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 카네기멜런대 졸업식에서 졸업생들에게 손을 흔들고 있다. 사진=엔비디아
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 시대를 앞둔 졸업생들에게 “AI가 여러분을 대체할 가능성은 크지 않다. 하지만 AI를 여러분보다 더 잘 사용하는 사람이 여러분을 대체할 수는 있다”며 새로운 시대의 생존 전략을 제시했다. AI 자체보다 ‘활용 능력’이 경쟁력이 되는 시대가 오고 있다는 메시지다.
최근 글로벌 기업들이 AI를 이유로 구조조정과 인력 감축에 나서는 가운데, 황 CEO는 오히려 지금이 젊은 세대에게 “커리어를 시작하기 가장 좋은 시기”라고 강조했다. AI가 기존 일자리를 없애기만 하는 것이 아니라 새로운 산업과 기회를 동시에 만들고 있다는 설명이다.
● “지금보다 커리어 시작하기 좋은 때는 없다”
황 CEO는 10일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 위치한 카네기멜런대학교(CMU) 졸업식 축사에서 “여러분은 매우 특별한 시기에 세상에 발을 내딛고 있다”며 “새로운 산업이 탄생하고 있고, 과학과 발견의 새로운 시대가 시작되고 있다”고 말했다.
카네기멜런대는 1950년대 최초의 AI 컴퓨터 프로그램이 탄생하고, 1979년 최초의 로봇공학 연구소가 설립된 곳으로 AI·로봇공학 연구를 선도해온 대학으로 평가된다.
황 CEO는 “AI가 컴퓨팅 자체를 재창조했다”고 평가했다. 이어 “인간이 직접 코드를 입력하던 시대에서 머신러닝 시대로 넘어가고 있다”며 “컴퓨터는 이제 단순히 명령을 수행하는 수준을 넘어 이해하고 추론하며 계획하고 도구를 활용하는 방향으로 진화하고 있다”고 설명했다.
그는 특히 AI가 기술 격차를 줄이고 있다