미-이란 종전 협상 교착 … 미중 정상회담서 돌파구 찾나 [화정인사이트 ⑰]

이란 핵 포기·호르무즈 해협 놓고 팽팽한 대립
금주 미중 정상회담에서 해법 여부 초미의 관심
국제 질서 및 에너지 수급 재편 논의 할 듯
미국과 이란이 종전에 관한 논의를 이어가고 있지만 서로의 이견을 굽히지 않고 힘겨루기를 계속 이어가고 있다. 이제 세계의 시선은 종전 이후 질서 재편과 이번 주 베이징에서 열리는 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 미중 정상회담에 쏠리고 있다.
동아일보 부설 화정평화재단·21세기평화연구소(이사장 현인택 전 통일부 장관)는 7일 동아닷컴 대회의실에서 ‘미-이란 전쟁 종전과 미중 정상회담’을 주제로 연구위원 토론회를 가졌다. 참석자들은 “양국이 종전 협상에 합의하더라도 향후 두 나라에는 과제가 산적해 있을 것”이라며 “미국은 완벽한 승리를 하지 못한 부담감, 이란은 강온건파 대결로 인한 혼란이 이어질 것”이라고 전망했다. 또한 이번 주 베이징 미중 정상회담은 두 강대국의 이해관계와 새 전략을 엿볼 수 있는 계기가 될 것이고 말했다.
김한권 국립외교원 교수, 신범철 세종연구소 수석연구위원(전 국방부 차관), 김인한 이화여대 정치외교학과 교수가 토론을 벌였다.
● 종전 핵심 의제에 합의 쉽지 않을 듯
김인한 : 트럼프 대통령이 지난 주 미중 정상회담 전에 미국과 이란 양측이 한 페이지 정도 분량의 합의가 가능하다고 언급했습니다. 하지만 미-이란 간 드라마틱한 돌파구가 있지는 않아 보입니다. 다만 회담 재개 틀이 만들어졌다라고 해석할 수 있습니다. 두 가지 포인트로 하나는 핵 문제로 이란 핵 활동 중단을 몇 년으로 할지 이미 만들어진 핵 물질을 어떻게 처리할지가 관건입니다. 다른 하나는 이란이 주장하는 호르무즈 해협 ‘통행세’를 어떻게 해결할지와 종전 이후 ‘항행의 자유’를 누가 어떻게 보장할지입니다.
미국과 이란의 이견이 클 것이고 디테일 속에 숨어 있는 악마가 있기 때문에 완전한 타결이 쉽지 않아 보입니다. 사실 이란도 비대칭 전략으로 미국을 효과적으로 괴롭히고 있는 것은 맞는데 저강도 전력으로 전쟁 판도를 바꿀 수는 없습니다. 물론 미국도 상황이 그렇게 좋은 것은 아닙니다. 무기 수급과 물가 상승 압력이 커가고 있고 11월 중간 선거가 있으니 트럼프도 빨리 마무리 하고 싶을 겁니다. 문제는 종전의 장애물인데 이란 내부적으로 강경파가 득세하면서 누가 협상을 주도하는 지 확실히 보이지 않고 있습니다. 미국도 승리하지 못했다는 인상을 주는 종전은 받아들이기 어렵기 때문에 굉장히 정치적 계산을 할 겁니다.
신범철 : 미국이 이란 전쟁에서 단기전 작전계획과 공중전 작전계획 방식으로 전개했다고 봅니다. 미국 발표에 따르면 1만 5천개 표적이 있고 2500개 정도 남겨 두었다고 합니다. 이는 트럼프가 마지막 협상에서 활용하려고 전력 및 도로 등 사회 간접 시설과 원유 시설 등으로 폭격하지 않았습니다.
하지만 이란의 저항이 트럼프 예상보다 거셌고 호르무즈 해협 봉쇄가 국제 경제에 미치는 영향도 컸습니다. 4월 말 미국도 역공세를 펼치면서 다시 주도권을 가져 올 수 있는 상황이 조성되었습니다. 지금 트럼프에게 가장 중요한 것은 이란이 보유하고 있는 60% 이상의 고농축 우라늄 약 440Kg을 반출할 수 있느냐 없느냐 입니다. 미국 국내적으로 이란 전쟁의 효용성을 평가할 수 있는 하나의 기준이 될 겁니다. 다만 이란 측에서 시간 끌기 협상 전략을 택한 것으로 보이기 때문에 미국이 원하는 답을 얻을지 불투명 합니다.
동시에 근본적인 해결책이 아니라 MOU 형식으로 큰 틀에서 합의하고 세부 합의는 앞으로 계속해 간다는 방식으로 양측에서 논의가 되고 있습니다. 전쟁이 끝을 향해 가는 과정인 것은 분명하지만 깔끔한 마무리는 여전히 불확실성이 존재합니다.
● 큰 틀에서 합의 후 세부는 계속 논의?
김인한 : 한편 이스라엘의 위상이 참 곤란해졌다는 생각이 듭니다. 이번 전쟁의 정당화가 이란 핵물질과 핵 능력 제거인데 그런 방식으로 합의하고 앞으로 계속 논의해 간다면 대외적으로 이스라엘이 실질적으로 얻은 게 과연 무엇인가라는 의문에 도달하게 됩니다. 미국과 트럼프 행정부도 이스라엘의 정보 능력과 미국의 득실을 냉정하게 평가 할 기회가 될 겁니다.
신범철 : 트럼프 대통령이 방향 전환을 하는데 역공세는 신의 한수라고 평가합니다. 하지만 호르무즈 해협에 갇힌 상선들의 탈출을 돕는 ‘프로젝트 프리덤’은 조금 성급했습니다. 이 작전이 성공하려면 전략 거점 및 호르무즈 해협에 있는 7개의 섬 중 중요 섬을 점령하고, 구축함을 통해 혹시 모를 미사일이나 드론 방어망을 구축해서 포위를 해야 2천여 척의 선박이 안전하다는 인식으로 빠져 나갈 수 있습니다. 하지만 정보 공유와 아주 제한적 군사지원으로 선적국이나 해운사를 설득하기에는 부족했습니다.
김인한 : 미국이 전반적으로 초기 군사 작전 이후 뭔가 조급하다는 것과 준비가 잘 되지 않았다라는 인상을 많이 주고 있습니다. ‘프로젝트 프리덤’이라고 했을 때 적어도 미국이 대외적으로 공공재 제공을 계속 한다라는 인상을 주었어야 했는데 이란의 공격을 받고 약간 축소하거나 봉쇄를 중단하여 불안정한 신호를 주었습니다. 중동국가 특히 바레인이나 UAE가 큰 충격을 받았습니다.
김한권 : 미국은 힘의 투사력을 예상보다 오랜 시간 유지하는 비용과 국내 정치·경제적 부담이 증가해왔고, 이란 또한 정치적 분열과 경제 상황이 계속 악화되면서 종전의 필요성은 높아져 왔습니다. 주변국들은 물론 국제사회도 호르무즈 해협이 정상화 되어야 경제적 안정을 도모할 수 있다는 대외적인 압박도 커졌습니다. 트럼프는 미중 정상회담에 앞서 미-이란 종전 합의에 이르고 유리한 상황에서 중국과 협상을 하려고 할 겁니다. 미-이란 간 물리적 충돌 가능성은 상당히 감소했지만, 양국이 합의로 호르무즈 해협 봉쇄를 풀 것인가는 조금 더 지켜봐야 합니다.
이란 내 온건파와 강경파가 충돌하고 있고 설사 합의가 된다 하더라도 합의를 주도한 온건파가 혁명 수비대를 중심으로 한 강경파를 제어할 수 있을지가 관건입니다. 미국도 불완전한 합의를 통해 이란이나 호르무즈 해협 봉쇄를 푼다면 사실상 전쟁을 승리하지 못한 인상을 남기기 때문에 향후 국제사회 리더십과 11월 중간선거에서 큰 어려움이 예상됩니다.
현재 중국은 호르무즈 해협을 통한 에너지와 무역 통로가 정상화되어 경제적 이득은 물론 중재자 역할을 통해 국제사회에 새로운 리더십을 모색하고 있습니다. 또한 종전 이후 중국의 강점과 약점을 어떻게 정리해 가느냐가 중요한