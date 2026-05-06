[용산구] 마을버스 기사에 ‘처우 개선비’ 지원

용산구가 마을버스 운수 종사자 처우 개선과 주민 참여를 동시에 추진하며 교통 서비스 질 향상에 나섰다.
용산구는 운수 종사자의 근무 여건 개선과 안정적인 운행 환경 조성을 위해 ‘마을버스 운수종사자 처우개선비 지원사업’을 본격 시행한다고 밝혔다. 이번 사업은 지난해 9월 관련 조례 개정을 통해 제도적 근거를 마련한 데 이어 올해 1월 마을버스 운송사업자와 업무협약을 체결하며 추진 기반을 구축했다. 이를 통해 구는 2026년 1분기 처우 개선비를 지난달 17일 총 59명에게 1인당 90만 원씩 지급했다. 구는 이번 지원이 운수 종사자의 근무 안정과 사기 진작으로 이어져 안전하고 친절한 마을버스 서비스 제공에 기여할 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 용산구는 주민이 직접 참여하는 ‘마을버스 안심 모니터단’도 운영한다. 모니터단은 지난 3월 구민을 대상으로 모집했으며 4월부터 11월까지 약 8개월간 활동한다. 모니터단은 월 2회 현장 점검을 통해 정류소 무정차 통과, 난폭 운전, 차량 청결 상태 등을 확인하고 문제 사항을 운수업체에 전달해 시정 여부를 지속적으로 점검한다. 이용 과정에서 발생하는 불편 사항 역시 상시 수집해 즉시 전달하는 현장 중심 대응체계도 구축했다. 또한 매월 1회 이상 운수업체를 직접 방문해 민원 사항을 재점검하고 반복되거나 중점 관리가 필요한 사례에 대해서는 지도와 교육을 병행하는 등 관리 실효성을 높이고 있다.
댓글 0