기어 후진에 놓고 하차했다가…80대 행인 치어 숨지게

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  • 입력 2026년 4월 6일 10시 07분

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사진=게티이미지 뱅크. 기사 내용과 무관한 자료사진
사진=게티이미지 뱅크. 기사 내용과 무관한 자료사진
운전자가 변속 기어를 후진에 두고 하차하는 바람에 차가 움직여 지나던 보행자를 치는 사고가 일어났다.

광주 광산경찰서는 6일 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 60대 여성 A 씨를 입건했다.

A 씨는 전날 오후 3시 28분경 광주 광산구 우산동의 한 골목에서 차를 세우고 내리다가 행인 B 씨(80대·여)를 치어 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A 씨가 차량 변속 기어를 후진에 둔 상태로 내려 차가 움직인 것으로 알려졌다.

B 씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

A 씨는 무면허는 아니며 음주 운전도 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

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박태근 기자 ptk@donga.com
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