‘50대 여성 캐리어 시신’ 범인은 딸과 사위였다

대구에서 50대 모친을 살해해 캐리어에 담아 도심 하천변에 유기한 20대 딸과 사위가 경찰에 긴급체포됐다.
대구 북부경찰서는 31일 살인 및 시체유기 혐의 등으로 20대 부부를 긴급체포했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 이날 오전 10시 반경 “북구 칠성동 잠수교 아래 신천에 캐리어가 떠다닌다”는 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 경찰 등이 캐리어를 수거해 확인한 결과 가방 안에서 50대 여성의 시신이 발견됐다. 경찰은 피해자의 시신에서 지문과 유전자(DNA) 등을 확보하는 한편 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인해 용의자를 특정했다. 경찰 조사 결과 지난달 18일 대구 중구에 있는 주거지에서 캐리어에 시신을 담은 뒤 신천변에 버린 20대 딸과 사위였다. 이들은 31일 오후 9시경 긴급체포됐다. 20대 부부는 범행을 시인한 것으로 알려졌다.
시신에서는 흉기 등을 이용한 타살 흔적은 발견되지 않았다. 경찰은 숨진 여성이 독극물 등에 의해 살해됐을 가능성도 있다고 보고 구체적인 범행 수법을 밝혀내는 데 수사력을 모으고 있다. 피해 여성은 대구에 거주하고 있으며 지난해 가족에 의해 실종신고가 한 차례 접수됐지만 발견돼 해당 사건이 종결된 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “모친을 살해한 동기와 유기 과정 등 자세한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.
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