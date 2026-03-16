신혼여행 뒤 귀국길서 기내 응급환자 살린 전남 119 구급대원

신혼여행을 마치고 귀국하던 119 구급대원이 비행기 안에서 발작 증세를 보인 승객을 구조했다.
16일 전남 해남소방서에 따르면 땅끝119안전센터 정무웅 소방교(34)는 지난달 14일 오전 9시경 호주 시드니발 인천행 기내에서 발작 증세로 쓰러진 여성 승객을 응급 처치했다. 정 소방교는 1월 31일 결혼한 뒤 호주로 신혼여행을 다녀오는 길이었다.
당시 상황에 대해 정 소방교는 “고양이 울음소리 같은 게 들렸는데 경험상 발작 환자일 수 있겠다는 생각이 들었다”고 말했다. 급하게 환자에게 달려간 그는 환자의 맥박을 확인한 뒤 혀가 말려 들어가 기도가 막힌 상태라고 판단했다. 가슴 압박 대신 턱을 들어 올리는 하악견인법으로 기도를 확보했고, 기내에 승객으로 탑승하고 있던 간호사와 함께 구인두기도기(OPA)를 삽입해 호흡을 유지했다. 환자는 약 5분 만에 자발 호흡을 시작했고 15분 뒤 의식을 완전히 회복했다.
정 소방교는 구급대원이 되기 전 전남의 한 대형병원에서 4년간 응급구조사로 근무했다. 119 구급대원으로 4년 4개월째 일하고 있는 그는 “환자가 병원에서 건강을 회복했다는 소식을 들었다”며 “한 사람의 생명을 지킬 수 있어 보람을 느낀다”고 말했다.
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