대구시 ‘모범 청소년’ 찾는다…내달 20일까지 대상 후보자 모집

대구시는 지역사회에 모범이 되는 청소년을 찾아 포상하기 위해 다음 달 20일까지 ‘제38회 대구시 청소년대상’ 후보자를 공개 모집한다.
이달 23일 기준 대구에 1년 이상 거주하고 있는 9세 이상 24세 이하 청소년이 각 지역 구청장이나 군수, 학교장, 청소년 관련 기관장의 추천을 받아 접수할 수 있다. 선행효행상과 창의인재상, 푸른성장상 등 모두 3개 부문에서 수상자를 뽑고 대상 1명을 포함해 부문별 우수상과 장려상 등 모두 7명을 선정한다.
선행효행 부문은 봉사활동과 효행 등 모범적인 행동을 실천한 청소년, 창의인재 부문은 과학·문화·예술·체육 등 다양한 분야에서 창의적 성과를 보인 청소년을 대상으로 한다. 푸른성장 부문은 적극적인 활동으로 모범을 보여준 청소년을 선정한다. 추천을 희망하는 기관은 대구시 홈페이지에 게시된 공고문을 참고해 관련 서류를 공문이나 우편, 방문 등을 통해 제출하면 된다. 수상자는 5월 열리는 ‘청소년 문화축제’에서 시상할 예정이다. 수상자는 5월 열리는 ‘청소년문화축제’에서 시상할 예정이다. 대구시는 1989년부터 지난해까지 250명의 수상자를 선정했다.
