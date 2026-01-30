합수본, 신천지 총회본부·평화의 궁전 등 압수수색

정교유착 의혹을 수사 중인 검경합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 30일 신천지에 대한 강제 수사에 착수했다. 이달 6일 합수본이 출범한 지 24일 만이다.
법조계에 따르면 합수본은 이날 오전부터 경기 과천시 신천지 총회본부와 경기 가평군 고성리 소재 평화연수원(평화의 궁전) 등을 압수수색했다. 평화의 궁전은 이만희 신천지 총회장이 거주하는 곳으로 알려졌다.
압수수색 영장에는 이 총회장과 ‘교단 2인자’였던 고모 전 총무 등이 정당법 위반 등 혐의 피의자로 적시된 것으로 전해졌다.
신천지는 신도들을 대상으로 국민의힘 등에 당원으로 가입하도록 조직적으로 지시했다는 의혹을 받는다. 2023년엔 당원 가입을 독려하는 작전에 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름을 붙이기도 했다.
합수본은 신천지 전직 강사 조사에서 “20대 대선 후보 경선 3, 4개월 전부터 국민의힘 가입을 지시받았다”는 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 신천지에서 강사로 활동한 조모 씨는 “윤석열 전 대통령을 돕기 위해 가입해야 한다는 기류가 팽배했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
또한 합수본은 신천지 전직 간부였던 최모 씨로부터 “(2020년) 신종코로나바이러스(코로나19) 확산 당시 이 총회장이 구속되면서 신천지를 둘러싼 문제를 해결하기 위해 정치적인 힘이 필요했다”며 당시 정치 개입을 본격화했다는 취지의 진술도 확보한 것으로 확인됐다.
신천지 측은 22일 입장문에서 “국민의힘, 더불어민주당을 포함한 어떠한 정당에 대해서도 당원 가입이나 정치 활동을 지시한 사실이 없다”며 “조직적 선거 개입은 구조적으로도 사실상으로도 존재할 수 없다”고 주장했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0