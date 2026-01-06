경찰 ‘강선우 공천헌금’ 수사 본격화…1억 보관 의혹 前보좌관 소환

김경 서울시 의원 측으로부터 ‘공천 헌금’ 1억 원을 받아 보관했다고 지목된 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관이 6일 경찰에 출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 7시부터 강 의원의 전직 보좌관이자 지역구 사무국장을 지낸 A 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다.
A 씨는 최근 불거진 강 의원의 ‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹에서 1억원을 보관했던 당사자로 지목된 인물이다.
최근 공개된 녹취에 따르면 2022년 지방선거를 두 달 앞둔 4월 21일 더불어민주당 김병기 의원이 강 의원과 만나 “1억 돈을 갖다가 받은 걸 A 씨가 보관하고 있었다는 것 아니냐”고 했고, 강 의원은 “그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠”라고 답했다.
강 의원은 “4월 20일 사무국장으로부터 보고를 받은 뒤 해당 사실을 인지했다”며 “보고 받기 전에는 해당 내용과 관련한 사실을 전혀 인지하지 못했다”고 해명했다. 그러나 A 씨는 최근 주변에 “나는 어떤 돈도 받은 바 없다. 떳떳하게 경찰 조사를 받겠다”고 밝힌 것으로 알려졌다.
김 시의원은 2022년 지방선거 전 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원 측에 공천 대가로 1억 원을 공여한 혐의를 받는다. 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 민주당 김병기 의원은 이 의혹을 강 의원에게 직접 듣고서도 묵인했다는 논란을 사고 있다. 김 시의원은 이후 공천을 받았다.
경찰은 이날 오후 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 등 혐의로 강 의원과 김 시의원을, 업무방해 혐의로 김 의원을 고발한 김태우 전 서울 강서구청장도 불러 조사한다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
