전북대병원 ‘환자 안전-의료 질’ 등 6개 부문 1등급

전북대병원은 5일 보건복지부가 실시한 ‘2025년 의료 질 평가’에서 전체 영역 1등급을 받았다고 밝혔다. 의료 질 평가는 의료의 질 향상에 기여한 의료기관을 지원해 국민에게 수준 높은 의료서비스를 제공하기 위한 제도다.
우수한 의료기관에는 ‘의료질평가지원금’이 지급된다. 이번 평가는 전국 상급종합병원을 포함한 종합병원을 대상으로 실시됐으며, 2024년 한 해 동안의 진료 실적을 기준으로 6개 영역, 54개 지표를 평가했다.
그 결과 전북대병원은 △환자 안전 △의료의 질 △공공성 △전달체계 및 지원활동 △교육·수련 △연구개발 등 6개 전 영역에서 모두 1등급을 획득했다. 병원 측은 전 분야에서 고르게 우수한 성과를 거두며 국내 최고 수준의 의료 질을 갖춘 병원으로 평가받았다고 설명했다.
이번 성과는 환자 중심의 진료환경 조성, 필수 의료 수행과 지역의료 전달체계 지원, 교육·연구 기능의 균형적 수행을 통해 의료 질 전반을 체계적이고 안정적으로 관리해 온 결과라는 평가다.
양종철 병원장은 “이번 결과는 환자 안전과 교육, 연구 등 병원의 기본 역할을 충실히 수행해 온 구성원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 의료의 질을 지속적으로 높이고 지역사회와 국민에게 신뢰받는 공공의료기관으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
