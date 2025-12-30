‘함께 멀리’ 철학 아래 체계적 사회공헌

한화는 ‘함께 멀리’라는 사회공헌 철학 아래 미래세대 교육과 환경보호, 문화예술 지원, 사회적 약자 배려 등 다양한 분야에서 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
한화는 2022년부터 KAIST와 협력해서 중학생 대상 체험형 우주 교육 프로그램인 ‘우주의 조약돌’을 운영하고 있다. 과학·기술·공학·수학(STEM)을 융합한 교육 과정으로 구성된 이 프로그램은 ‘한국판 NASA 우주학교’로도 불린다. 6개월 과정으로 진행되며 우주 인문학 콘퍼런스와 중학생 맞춤형 우주 미션 프로젝트 등이 포함돼 있다. KAIST 항공우주공학과 교수진과 석·박사 과정 멘토들이 직접 참여해서 팀 프로젝트 방식으로 운영된다. 참가 학생들은 KAIST 총장 명의의 수료증과 함께 미국 NASA 등 해외 우주항공 관련 기관 탐방 기회도 얻는다.
한화는 기후변화 대응과 안전한 학습 환경 조성을 위해 ‘맑은 학교 만들기’ 캠페인을 진행하고 있다. 이 캠페인은 태양광 설비를 지원한 ‘해피선샤인 캠페인’을 미세먼지 문제에 맞춰 2022년 개편한 것이다. 4년간 태양광 발전설비와 창문형 환기 시스템, 에어샤워, 에어매트, 공기청정기 및 벽면녹화 등 교실 내 공기질 개선을 위한 시설을 지원했다. 총 21개 초등학교, 633개 학급, 약 1만5000명의 학생이 혜택을 받았다. 올해에는 저출산에 따른 학교 내 유휴 교실을 활용해서 친환경 휴게공간인 ‘맑은 쉼터’ 지원을 추가했다. 유휴 교실을 창문형 환기 시스템과 벽면녹화, 친환경 자재 등을 활용해 학생들이 마음껏 숨 쉬고 휴식할 수 있는 친환경 공간으로 조성했다.
사회적 약자를 위한 활동도 이어지고 있다. 시각장애인을 위한 점자 달력 제작·무료 배포는 한화의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 2000년 한 시각장애인의 호소 메일을 계기로 시작됐으며 현재까지 누적 발행 부수가 100만 부에 이른다.
문화예술 분야에서도 ‘한화 클래식’ ‘한화청소년오케스트라’ 등의 후원 활동을 통해 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고 미래세대의 예술적 감수성을 높이는 데도 앞장서고 있다.
