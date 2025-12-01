저출산 한국, 쌍둥이 출산율은 세계 2위

한국의 쌍둥이, 세쌍둥이 등 다태아 출산율이 세계 최고 수준인 것으로 나타났다. 다태아 임신은 임신부와 태아 모두에게 위험이 따르는 만큼 임신 과정부터 출산 후 양육에 이르기까지 다태아 가정이 겪는 어려움을 줄여줄 수 있는 다태아 수당 등의 정책이 필요하다는 지적이 나온다.
18일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘한국의 다태아 출생 추이와 과제’ 보고서에 따르면 전체 출생아 중 다태아 비중은 2015년 3.7%에서 지난해 5.7%로 증가했다. 합계출산율과 출생아 수가 감소하는 가운데 다태아 출생의 비중은 늘어난 것이다. 한국의 다태아 출산율은 2023년 기준 1000건당 26.9건으로 그리스(29.5건)에 이어 세계에서 두 번째로 높았다.
다태아 출생 증가는 만혼 등으로 출산 연령이 높아지고 난임 시술 등 의료보조 생식술이 발전한 데 따른 것으로 보인다. 자연 임신에 의한 다태아 임신은 약 1∼2%로 추정되지만 난임 시술에 의한 다태아 임신은 30∼40%로 나타났다.
연구진은 만혼, 늦은 임신 등에 따른 난임 시술 증가세 등을 고려하면 쌍둥이 출생이 늘어날 것으로 전망했다. 난임 시술은 2019년 14만6354건에서 2022년 20만7건으로 증가했다. 난임 시술 환자도 같은 기간 12만3322명에서 13만6905명으로 증가했다.
연구진은 “다태아 임신은 고위험 임신으로 임신부와 태아의 건강 문제, 돌봄 부담 등 다차원적 요소가 내재돼 있다”며 “난임부부 시술비 지원 사업의 양적 확대를 넘어 다태아 출생에 대한 의료적·사회적 대응 체계를 강화하기 위한 질적 제고가 이뤄져야 한다”고 제언했다.
