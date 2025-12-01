세종테크밸리에 첨단기업 8곳 이사 왔다

본사 이전하면 4000만 원 지원
세종시는 ‘첨단기업 유치 임차료 지원 사업’을 통해 모두 8개 기업을 유치했다고 17일 밝혔다. 이 사업은 도시첨단산업단지인 세종테크밸리 활성화를 위해 올해 하반기부터 새롭게 추진됐다. 타 시도에서 본사를 이전하거나 공장·연구소를 세종테크밸리로 신설하는 기업에 2년간 임차료 4000만 원과 사무실 공사비 500만 원을 지원하는 내용이다.
시는 8월 첫 사업 참여 모집공고 이후 매달 공실 임대 기업을 대상으로 입주를 희망하는 기업에 대해 적극적인 유치 홍보 활동을 벌여 왔으며, 그 결과 4개월간 총 14개 기업이 이 사업에 신청했다.
이 가운데 최종 임차료 지원 대상은 전문가로 구성된 심의위원회가 입주 업종, 성장 가능성, 고용 창출 계획 등을 종합적으로 평가해 8개 기업을 선정했다. 이들 기업은 미래 모빌리티, 디지털 헬스케어, 정보 보호 등 세종시 핵심 전략 산업과 연관된 우수 기술력을 갖춘 성장 가능성이 높은 유망기업이다. 최종 선정된 8개 기업 가운데 임차료 지원 대상으로 선정된 4개 기업은 현재 세종시로 본사를 이전하거나 연구소 신설을 완료했으며, 나머지 4개 기업은 이전을 준비 중이다.
시는 이번 사업을 통해 세종테크밸리 내 유망기업의 실제 입주율을 높이는 성과를 거뒀다고 평가했다. 아울러 세종테크밸리에 입주해 가동 중이거나 준공을 준비 중인 레인보우로보틱스, 마크로젠, 수젠텍, 네이버데이터센터 등 앵커기업과의 연계 효과와 함께 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
