‘당구 여제’ 김가영 등 9명 ‘올해의 인천인’ 선정

단체는 K리그 승격 인천유나이티드
인천 출신 심리 상담가 이호선 교수와 ‘당구 여제’ 김가영 선수 등이 올해의 인천인으로 선정됐다.
인천시는 16일 인천 송도컨벤시아에서 ‘2025년 올해의 인천인 대상’ 시상식을 열었다고 17일 밝혔다. 이 상은 한 해 동안 다양한 분야에서 활동하며 인천의 명예를 드높인 인물과 단체에 수여된다.
올해의 인천인 개인 부문에는 모두 9명이 선정됐다. 심리 상담가 이호선 숭실사이버대 교수와 여자 프로당구 선수 김가영, 박용열 대한노인회 인천시연합회장, 김학찬 인천펜싱협회장, 이재구 국경없는학교짓기 대표, 서명지 인천대 교수, 김양희 영국 사우스햄프턴대 교수, 한명자 인천시 무형문화재 완초장 기능보유자, 장창선 전 인천시체육회 위원 등이다.
단체 부문에는 올해 프로축구 1부리그(K리그1) 승격을 이뤄낸 인천유나이티드가 선정됐다.
‘올해의 인천인 대상’은 2015년 처음 제정돼 올해로 11회째를 맞았다. 지난해까지 개인 41명과 16개 단체가 이 상을 받았다.
인천시 관계자는 “각 분야에서 묵묵히 활동하며 인천을 빛내고 시민들에게 자긍심을 안겨준 수상자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 곳곳에서 활동하는 자랑스러운 인천인들을 적극 발굴하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
