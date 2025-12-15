성균관대 SKK GSB, AI 경영 리더 양성 ‘AIBIL’ 출범

성균관대학교(총장 유지범) SKK GSB(Graduate School of Business·원장 이춘원) MBA는 인공지능(AI) 경영 리더를 양성하기 위한 ‘AI & Business Innovation Lab(AIBIL)’을 출범했다. AIBIL은 AI를 경영에 효과적으로 활용하기 위해 기업과 산업, 차세대 리더들이 함께 연구하는 플랫폼이다.
AIBIL은 MBA 학생들이 직접 설계한 AI 솔루션이 비즈니스 현장에서 실제로 활용될 수 있도록 지원할 예정이다. 이를 위해 AI 분야 세계 3위에 선정된 캐나다 토론토대학교 교수진과 함께 재학생과 졸업생들에게 AI & 데이터 전략 인증 프로그램을 제공한다. 비즈니스 리더들을 대상으로는 AI·데이터 전략 과정을 통해 AI 전략을 익히고 데이터에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 최고경영자 교육 과정 등을 제공할 예정이다.
또 AI Impact Forum의 일환으로, 인적자원 분야에서의 AI 활용과 퇴직연금 투자 분야에서의 AI 적용을 주제로 산업계 실무자와 학계 전문가가 함께 논의할 수 있는 포럼 등을 확대할 계획이다. 지난 4일 AIBIL은 주한영국상공회의소 등과 ‘AI Futures 포럼’을 통해 AI가 인적 자원을 어떻게 변화시키고 있으며 이에 대응하기 위한 조직의 핵심 역량은 무엇인지 모색한 바 있다.
이춘원 SKK GSB 원장은 “전 세계 100대, 국내 1위 MBA로 꼽히는 SKK GSB가 사회와 기업이 마주한 기술 발전의 중요한 전환점에서 실질적인 해법을 제시해야 한다고 생각한다”며 “AI 중심으로 빠르게 재편되는 글로벌 경제 환경에서 AIBIL을 통해 학생들은 새로이 구축하는 가장 최신의 AI 연산 장비를 활용해 경영 현장에서 필요한 다양한 AI 솔루션을 연구하고 생성하는 등 실무 중심의 문제 해결 능력을 갖출 수 있을 것”이라고 말했다.
한편, 성균관대 SKK GSB는 모든 수업 과정을 100% 영어로 진행하는 한국의 대표적인 MBA 과정이다. 영국 파이낸셜 타임스(FT)가 주관하는 세계 MBA 평가에서 14년 연속 세계 100대 MBA에 이름을 올렸으며, 한국 1위 MBA로 선정되고 있다.
