등산만 열심히 해도 장학금 준다…KAIST “체력+성취감↑”

KAIST가 성적·소득과 무관하게 등산만 하면 주는 ‘등산장학금’을 신설했다. 권준하 회장의 5억 기부로 조성됐으며 연 7회 완주 시 70만 원을 받는다. 권 회장은 “학생들이 산행을 통해 건강과 호연지기를 기르길 바란다”고 밝혔다. 게티이미지
성적이나 가정 형편에 상관없이 오직 ‘등산’만 열심히 하면 받을 수 있는 장학금이 한국과학기술원(KAIST)에 생겼다. 학생들의 체력과 건강도 챙기자는 기부자의 취지다.

12일 KAIST는 권준하 신익산화물터미널 회장(81)이 ‘미산(彌山) 등산장학금’ 조성을 위해 5억 원 규모의 펀드를 기부했다고 밝혔다. ‘미산’은 권 회장 선친의 호에서 따온 이름이다.

인증 앱으로 등산 코스 완주하면 장학금

이번 장학금은 선발 기준부터 파격적이다. 학점이나 연구 성과, 소득 분위 등 기존의 장학금 지급 기준을 일절 배제했다.

대신 학생들은 KAIST가 지정한 등산 인증 앱을 활용해 코스 완주를 인증하면 된다. 연간 7회 이상 등산을 완료한 학생에게는 70만 원, 4~6회 인증한 학생에게는 30만 원을 준다. 학교 측은 매년 약 150명의 학생이 혜택을 볼 것으로 예상하고 있다.

KAIST 관계자는 “과학기술 분야 특성상 학업과 연구 강도가 높은 학생들이 규칙적인 신체 활동을 통해 체력과 성취감을 동시에 기를 수 있도록 돕자는 취지”라며 “권 회장의 제안에 따라 프로그램을 마련했다”고 설명했다.

누적 111억 원 이상 기부한 국내 대표 기부자

권준하 신익산화물터미널 회장(81)의 모습. 카이스트 제공
서울대 경제학과를 졸업한 권 회장은 30년 이상 장기 간접 투자로 안정적 자산을 일궈온 투자·경영 전문가다. 서울대·숙명여대·원광대병원·사회복지공동모금회 등에 누적 111억 원 이상을 기부해 온 국내 대표 기부자다.

권 회장은 과거 언론 인터뷰 등을 통해 “산 정상에 올라 발아래 세상을 바라보면 웬만한 고민은 별것 아닌 것처럼 느껴진다”며 “학생들이 책상 앞에서 밤낮으로 공부만 하기보다, 등산을 통해 생각을 가다듬고 더 넓은 세상을 품을 수 있는 기상을 길렀으면 한다”고 강조했다.

이번 기부를 하면서도 그는 “제 인생에서 가장 잘한 세 가지는 펀드, 등산, 그리고 기부였다”고 강조했다.

KAIST 미산 등산장학금에 대한 설명. AI로 만들어졌다. 카이스트 제공
KAIST 미산 등산장학금에 대한 설명. AI로 만들어졌다. 카이스트 제공


이번 장학금은 KAIST 최초의 ‘원금 보존형 펀드 기반’으로 운영된다. 원금(5억 원)을 건드리지 않고 운용 수익(연간 약 1억 원)만으로 지급하는 방식이다. 기금 고갈 걱정 없이 지속가능한 모델이라는 점에서 의미가 크다.

