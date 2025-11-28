층간소음 사과편지 전한 아빠…아래층 할머니 반응은?

층간소음으로 아래층에 사는 이웃이 항의 방문한 뒤 아이들과 함께 반성문을 작성해 갈등을 원만하게 해결한 아버지의 사연이 전해졌다.
자영업자인 A 씨는 25일 한 커뮤니티 게시판에 “층간소음 글이 있어서 경험담을 적어본다”며 지난해 겪었던 일을 공개했다. 초등생 남매를 키운다는 그는 “가게를 운영하다 보니 주말에도 집을 비우는 날이 많았다”며 “지난해 3월 3일 아랫집 할머니가 층간소음으로 찾아왔다는 아이들의 전화를 받았다”고 회상했다. 이어 “저 혼자 아랫집에 가서 사과할 수도 있었지만 아이들의 잘못은 아이들이 직접 사과하는 게 중요하다고 생각했고, 잘못 가르친 저의 잘못도 컸다”며 아이들과 반성문을 쓴 이유를 설명했다.
A 씨가 공개한 반성문에는 “아이들의 연락을 받고 급하게 집에 와보니 댁에 계시지 않아 글로 죄송한 마음을 올린다”며 “저희 부부가 오전 9시부터 오후 9시까지 공휴일 없이 집을 비우다보니 아이들 관리에 소홀했다”며 고개를 숙였다. 이어 “최대한 주의를 주고 가르쳤지만 저희의 가르침이 부족했다”며 “혹시 추후 이런 일이 발생한다면 동봉한 명함으로 연락주시면 조치를 취하겠다. 이런 일이 발생되지 않도록 조심하겠다”고 했다. 또 편지 말미에는 두 아이가 ‘죄송하다’ ‘조용히 하겠다’고 직접 쓰기도 했다.
A 씨는 편지를 전달한 후 이웃과 얼굴을 붉히는 일 없이 잘 지내고 있다고 밝혔다. 그는 “아이들도 조심하고 아래층 할머니도 따로 연락와서 아이들 너무 야단치지 마라고 격려해주셨다”며 “층간소음(문제)을 잘 처리했다고 생각한다”고 했다.
