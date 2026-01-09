“우울증약 100알” 아찔한 전화…소방관 한마디가 생명 구했다

우울증과 공황장애 약을 과다 복용할 경우를 묻는 한 여성의 상담 전화가 대구 구급상황관리센터에 접수됐다. 이를 심각한 위기 신호로 판단한 소방관이 공감 중심의 상담을 이어가며 최악의 상황을 막았다.
대구소방안전본부에 따르면 지난 6일 오후 7시경 구급상황관리센터로 한 여성의 의료 상담 요청이 들어왔다. 여성은 “우울증과 공황장애, 불면증 약을 복용 중인데 약을 100알 정도 먹으면 어떻게 되느냐”고 물었다.
상담을 맡은 김근영 소방장은 이 질문을 극단적 선택과 연결될 수 있는 위험 신호로 판단했다. 그는 즉각적인 답변을 내놓기보다 신고자의 현재 상태와 감정을 조심스럽게 확인하며 대화를 이어갔다.
통화 과정에서 신고자는 반복되는 최악의 생각과 가정 내 갈등, 육아 부담으로 심리적 한계에 이르렀다고 털어놨다. “이 전화가 마지막 통화일 수 있다”는 말까지 나오며 위기감은 더욱 커졌다.
김 소방장은 구급대 출동과 간호사 근무 경험을 바탕으로 즉각적인 해결책을 제시하기보다 신고자의 감정에 먼저 귀를 기울였다. 통화 중 들려온 아이의 목소리를 계기로 자녀 이야기를 꺼내며 대화의 방향을 전환했다. 가족에 대한 대화가 이어졌고 신고자는 상담 말미에 “이제 그런 생각이 사라졌다”고 말하며 안정을 되찾았다.
통화가 끝난 뒤 신고자는 다음 날 대구소방본부 ‘칭찬합시다’ 게시판에 글을 남겼다. 그는 “공감해 주고 끝까지 들어줘서 감사하다. 덕분에 최악의 생각을 접게 됐다”고 적었다. ※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
