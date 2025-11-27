“비 올 때 현관에 딱 1장”…배변패드, 개 안 키워도 요긴 [알쓸톡]

반려견을 키우지 않아도 배변패드는 생활 곳곳에서 활용할 수 있는 ‘숨은 꿀템’으로 꼽힌다. 높은 흡수력과 바닥으로 새지 않는 방수 구조 덕에, 최근에는 집 안 습기 관리부터 비상용품까지 폭넓게 쓰이며 일상 필수템으로 자리 잡고 있다. 값도 부담 없어 다이소 등 생활용품 매장에서 손쉽게 구입할 수 있다는 점도 인기 요인이다.
비 오는 날 젖은 신발과 우산을 현관에 바로 놓으면 흙탕물과 물기가 금세 번진다. 이때 배변패드 한 장만 깔아두면 바닥 오염을 막을 수 있다.
레인코트나 모자 같은 젖은 소지품도 깔끔하게 말릴 수 있다. 사용 후에는 바로 교체하면 되니 청결 관리도 간편하다.
세척한 가전제품이나 플라스틱 수납용품을 건조할 때도 유용하다. 표면 굴곡에 남은 물기가 악취나 곰팡이로 이어지기 쉬운데, 배변패드 위에 올려두면 자연스럽게 흡수돼 건조 시간을 줄여준다. 가벼운 물기라면 몇 차례 재사용도 가능해 실용적이다.
쓰레기통 바닥에 미리 깔아두면 ‘생활 스트레스’까지 줄어든다. 음식물 봉투가 찢어져 새어 나온 수분을 흡수해 악취와 오염을 막는다. 탈취 기능을 갖춘 제품을 사용하면 냄새 관리 효과도 커지고, 청소 주기도 길어진다.
이외에도 음료를 쏟았을 때는 즉시 흡수 패드로 활용할 수 있고, 부엌이나 욕실에서는 간이 바스 매트 역할도 한다. 접어서 창틀 틈에 끼워두면 겨울철 결로 방지에 효과적이다. 부피가 작아 보관이 쉽고, 가벼워 비상시 대비품으로도 적합하다.
배변패드는 ‘강아지 전용 패드’의 범주를 넘어, 다양한 생활 환경에서 실용성을 입증하고 있다. 몇 장만 비축해두어도 비 오는 날 현관부터 집 안 곳곳까지 삶의 질이 달라질 수 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0