대한항공, 새해 맞아 ‘사랑의 쌀’ 3000㎏ 기탁… 23년째 나눔 이어가

대한항공은 8일 오후 서울 강서구청에서 ‘사랑의 쌀’ 전달식을 열고 쌀 3000㎏(10㎏ 쌀 300포)을 기탁했다. 이날 행사에는 지상휘 대한항공 사회봉사단 운영위원장과 진교훈 서울 강서구청장을 비롯한 관계자들이 참석했다.
이번에 전달된 쌀은 강서구청을 통해 관내 취약 가구와 사회복지시설 등에 전달될 예정이다.
사랑의 쌀 전달 행사는 대한항공이 2004년부터 23년째 이어오고 있는 대표적인 사회공헌 활동이다. 대한항공 본사가 위치한 서울 강서구의 특산물인 ‘경복궁 쌀’을 매입해 지역 경제 활성화에 기여하는 동시에 해당 쌀을 지역 이웃에게 기증하는 방식으로 진행되고 있다. 현재까지 대한항공이 후원한 쌀은 누적 104톤에 달한다.
대한항공은 이 외에도 지역사회와 연계한 자선공연, 해외 교육 환경 개선 봉사활동 등 국내외에서 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
대한항공 관계자는 “앞으로도 전 세계에서 사랑받는 글로벌 항공사로서 지역사회와의 연대감을 높이고 도움이 필요한 이웃을 위한 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.
