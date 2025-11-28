내일 낮부터 추위 풀려…다음주 중반 ‘체감 영하 10도’ 강추위

토요일인 29일은 아침에 영하권 기온이 이어지는 가운데 일부 지역에는 비나 서리가 내릴 것으로 보인다.
기상청에 따르면 29일 아침 최저기온은 영하 4도~4도, 낮 최고기온은 9~17도로 예상된다. 아침까지는 평년과 비슷하거나 조금 낮다가 낮부터는 평년보다 높아질 전망이다.
경기 남부와 충청권 등을 중심으로 일교차가 15도 이상 벌어지는 곳도 있을 전망이다. 밤부터 30일 새벽 사이에는 경기북부 내륙과 강원영서 중북부에 1mm 안팎의 비가 오는 곳도 있겠다.
내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳도 있을 전망이다. 내린 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 생길 수 있어 주의가 필요하다고 기상청은 밝혔다.
12월 3, 4일 사이에는 강한 한기가 남하하며 서울 등 중부 내륙 체감온도가 영하 10도에 달할 것으로 보인다. 찬 공기가 남하하는 서해안에는 다소 많은 눈이 내릴 가능성도 있다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
